После презентации "Лиги справедливости Зака Снайдера" режиссер готовится к не менее громкой премьере. С 21 мая 2021 года зрители смогут посмотреть его "Армию мертвецов". Пока же в сети показали первый полноценный трейлер фильма.

"Армия мертвецов": сюжет и трейлер

Ролик сможет напугать гримом персонажей, ведь по сюжету главные события разворачиваются в Лас-Вегасе, где неизвестный вирус превратил американцев в зомби. Однако монстры в этом боевике – создание, не лишены интеллекта, потому группе наемников придется столкнуться с мощными противниками.

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Небольшой отряд созвал багач. Он, покидая Лас-Вегас во время эпидемии, не успел вывезти из своего казино деньги из сейфа. Поэтому бизнесмен нанимает профессиональных бойцов, которые уже отошли от дел, для того, чтобы вернуть утраченное.

"Армия мертвецов": смотрите трейлер

Актерский состав "Армии мертвецов"

Внимание киноманов точно привлечет захватывающий экшен, ведь вооруженные наемники фактически будут противостоять всему городу зомби. Интересным будет и актерский состав "Армии мертвецов": к проекту присоединились звезды Marvel и "Игры престолов". В частности, в фильме с ыграли актер ы :

Дэйв Батиста – Скотт Уорд

Элла Парнелл – Кейт Уорд

Ана де ла Регера – Крус

Гаррет Диллагант – Фрэнк Питерс

Тиг нотариуса – Мариенн Питерс

Рауль Кастильо – Майки Гусман

Нора Арнезедер – Лили и др.

Премьера фильма

Режиссер ленты Зак Снайдер решил не делать ставку на кинотеатральный релиз, а потому охотно сотрудничает со стриминговимы платформами. "Армия мертвецов" выйдет на сервисе Netflix 21 мая 2021 года. Об этом свидетельствует и официальный постер, где указана дата выхода боевика.