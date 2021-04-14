Зак Снайдер представил трейлер к фильму "Армия мертвецов": жуткое видео
После презентации "Лиги справедливости Зака Снайдера" режиссер готовится к не менее громкой премьере. С 21 мая 2021 года зрители смогут посмотреть его "Армию мертвецов". Пока же в сети показали первый полноценный трейлер фильма.
Источник:ютуб Netflix
"Армия мертвецов": сюжет и трейлер
Ролик сможет напугать гримом персонажей, ведь по сюжету главные события разворачиваются в Лас-Вегасе, где неизвестный вирус превратил американцев в зомби. Однако монстры в этом боевике – создание, не лишены интеллекта, потому группе наемников придется столкнуться с мощными противниками.
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Небольшой отряд созвал багач. Он, покидая Лас-Вегас во время эпидемии, не успел вывезти из своего казино деньги из сейфа. Поэтому бизнесмен нанимает профессиональных бойцов, которые уже отошли от дел, для того, чтобы вернуть утраченное.
"Армия мертвецов": смотрите трейлер
Актерский состав "Армии мертвецов"
Внимание киноманов точно привлечет захватывающий экшен, ведь вооруженные наемники фактически будут противостоять всему городу зомби. Интересным будет и актерский состав "Армии мертвецов": к проекту присоединились звезды Marvel и "Игры престолов". В частности, в фильме сыграли актеры:
- Дэйв Батиста – Скотт Уорд
- Элла Парнелл – Кейт Уорд
- Ана де ла Регера – Крус
- Гаррет Диллагант – Фрэнк Питерс
- Тиг нотариуса – Мариенн Питерс
- Рауль Кастильо – Майки Гусман
- Нора Арнезедер – Лили и др.
Премьера фильма
Режиссер ленты Зак Снайдер решил не делать ставку на кинотеатральный релиз, а потому охотно сотрудничает со стриминговимы платформами. "Армия мертвецов" выйдет на сервисе Netflix 21 мая 2021 года. Об этом свидетельствует и официальный постер, где указана дата выхода боевика.
"Армия мертвецов" выйдет на Netflix / Фото Netflix
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