Новый фильм с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек "Телохранитель жены киллера" вскоре выйдет на большие экраны. Перед премьерой авторы ленты представили официальный трейлер, который соединил увлекательный экшен и курьезные ситуации.

"Телохранитель жены киллера": сюжет и трейлер

Комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" стал одним из самых ожидаемых фильмов 2021 года, ведь это идеальный выбор для пар. Лента соединила как романтический сюжет, так и экшен с курьезными фрагментами.

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В центре событий окажется Майкл Брайс, которого сыграл Райан Рейнольдс. Прошло 3 года после того, как он едва не погиб, доставляя киллера Дариуса Кинкейда в Гаагу. Теперь Майкл пытается привыкнуть к тихим будней навсегда забыл о работе телохранителя и свой "класс А". Но судьба снова сводит его с Дариусом и его женой Соней. Вместе эта безумная троица отправится на побережье Италии, где постарается спасти Европейский союз от краха.

Первый трейлер "Телохранителя жены киллера" уже опубликовали в сети. В ролике можно увидеть как динамичные сцены с погонями и перестрелками, так и курьезные моменты терапии Майкла Брайса и его встречи с Соней.

"Телохранитель жены киллера": смотрите трейлер

Актеры комедийного боевика

В сети опубликовали и первый официальный постер, где рассекретили исполнителей главных ролей. Известно, что в фильме "Телохранитель жены киллера" сыграют:

Райан Рейнольдс – охранник "класса А" Майкл Брайс

Сэмюэл Л. Джексон – наемный убийца Дариус Кинкейд

Сальма Хайек – жена киллера Соня

Морган Фриман

Антонио Бандерас

Том Хоппер – Магнуссон

Фрэнк Грилло

Ричард Грант – мистер Сейферт и др.

Премьера фильма "Телохранитель жены киллера"

Дебютный фильм "Телохранитель киллера" был более чем успешным. В 2017 году лента собрала более 180 миллионов долларов при затратах от 30 до 69 миллионов. Поэтому еще в мая 2018 года объявили о продлении комедийного боевика.