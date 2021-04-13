В сети опубликовали трейлер комедийного боевика "Телохранитель жены киллера": видео
Новый фильм с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек "Телохранитель жены киллера" вскоре выйдет на большие экраны. Перед премьерой авторы ленты представили официальный трейлер, который соединил увлекательный экшен и курьезные ситуации.
Источник:ютуб Lionsgate
"Телохранитель жены киллера": сюжет и трейлер
Комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" стал одним из самых ожидаемых фильмов 2021 года, ведь это идеальный выбор для пар. Лента соединила как романтический сюжет, так и экшен с курьезными фрагментами.
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В центре событий окажется Майкл Брайс, которого сыграл Райан Рейнольдс. Прошло 3 года после того, как он едва не погиб, доставляя киллера Дариуса Кинкейда в Гаагу. Теперь Майкл пытается привыкнуть к тихим будней навсегда забыл о работе телохранителя и свой "класс А". Но судьба снова сводит его с Дариусом и его женой Соней. Вместе эта безумная троица отправится на побережье Италии, где постарается спасти Европейский союз от краха.
Первый трейлер "Телохранителя жены киллера" уже опубликовали в сети. В ролике можно увидеть как динамичные сцены с погонями и перестрелками, так и курьезные моменты терапии Майкла Брайса и его встречи с Соней.
"Телохранитель жены киллера": смотрите трейлер
Актеры комедийного боевика
В сети опубликовали и первый официальный постер, где рассекретили исполнителей главных ролей. Известно, что в фильме "Телохранитель жены киллера" сыграют:
- Райан Рейнольдс – охранник "класса А" Майкл Брайс
- Сэмюэл Л. Джексон – наемный убийца Дариус Кинкейд
- Сальма Хайек – жена киллера Соня
- Морган Фриман
- Антонио Бандерас
- Том Хоппер – Магнуссон
- Фрэнк Грилло
- Ричард Грант – мистер Сейферт и др.
Премьера фильма "Телохранитель жены киллера"
Дебютный фильм "Телохранитель киллера" был более чем успешным. В 2017 году лента собрала более 180 миллионов долларов при затратах от 30 до 69 миллионов. Поэтому еще в мая 2018 года объявили о продлении комедийного боевика.
Известно, что "Телохранитель жены киллера" планируют выпустить в кинотеатральный прокат. Фильм выйдет на большие экраны 16 июня 2021 года.
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