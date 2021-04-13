Новий фільм з Раяном Рейнольдсом і Сальмою Гаєк "Тілоохоронець дружини кілера" невдовзі вийде на великі екрани. Перед прем'єрою автори стрічки презентували офіційний трейлер, який поєднав захопливий екшен і курйозні ситуації.

"Тілоохоронець дружини кілера": сюжет і трейлер

Комедійний бойовик "Тілоохоронець дружини кілера" став одним з найочікуваніших фільмів 2021 року, адже це ідеальний вибір для пар. Стрічка поєднала як романтичний сюжет, так і екшен з курйозними фрагментами.

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У центрі подій опиниться Майкл Брайс, якого зіграв Раян Рейнольдс. Минуло 3 роки після того, як він ледь не загинув, доправляючи кілера Даруса Кінкейда до Гааги. Тепер Майкл намагається звикнути до тихих буднів назавжди забув про роботу тілоохоронця і свій "клас А". Але доля знову зводить його з Даріусом та його дружиною Сонею. Разом ця шалена трійця вирушить на узбережжя Італії, де намагатиметься врятувати Європейський союз від краху.

Перший трейлер "Тілоохоронця дружини кілера" вже опублікували в мережі. У ролику можна побачити як динамічні сцени з погонями та перестрілками, так і курйозні моменти терапії Майкла Брайса і його зустрічі з Сонею.

"Тілоохоронець дружини кілера": дивіться трейлер

Актори комедійного бойовика

У мережі опублікували і перший офіційний постер, де розсекретили виконавців головних ролей. Відомо, що у фільмі "Тілоохоронець дружини кілера" зіграють:

Раян Рейнольдс – охоронець "класу А" Майкл Брайс

Семюел Л. Джексон – найманий вбивця Даріус Кінкейд

Сальма Гаєк – дружина кілера Соня

Морган Фріман

Антоніо Бандерас

Том Хоппер – Магнуссон

Френк Грілло

Річард Грант – містер Сейферт та ін.

Прем'єра фільму "Тілоохоронець дружини кілера"

Дебютний фільм "Тілоохоронець кілера" був більш, ніж успішним. У 2017 році стрічка зібрала понад 180 мільйонів доларів при витратах від 30 до 69 мільйонів. Тому ще у травні 2018 року оголосили про продовження комедійного бойовика.

Відомо, що "Тілоохоронець дружини кілера" планують випустити в кінотеатральний прокат. Фільм вийде на великі екрани 16 червня 2021 року.