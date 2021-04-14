Після презентації "Ліги справедливості Зака Снайдера" режисер готується до не менш гучної прем'єри. З 21 травня 2021 року глядачі зможуть переглянути його "Армію мерців". Поки ж у мережі показали перший повноцінний трейлер фільму.

"Армія мерців": сюжет і трейлер

Ролик зможе нажахати гримом персонажів, адже, за сюжетом, головні події розгортаються у Лас-Вегасі, де невідомий вірус перетворив американців на зомбі. Однак монстри у цьому бойовику – створіння, не позбавлені інтелекту, тому групі найманців доведеться зіткнутись з потужними противниками.

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Невеликий загін скликав багатій. Він, покидаючи Лас-Вегас під час епідемії, не встиг вивезти зі свого казино гроші із сейфа. Тому бізнесмен наймає професійних бійців, які вже відійшли від справ, для того, аби повернути втрачене.

"Армія мерців": дивіться трейлер

Акторський склад "Армії мерців"

Увагу кіноманів точно приверне захопливий екшен, адже озброєні найманці фактично будуть протистояти цілому місту зомбі. Цікавим буде і акторський склад "Армії мерців": до проєкту долучились зірки Marvel і "Гри престолів". Зокрема, у фільмі зіграли актори:

Дейв Батиста – Скотт Ворд

Елла Парнелл – Кейт Ворд

Ана де ла Регера – Крус

Гаррет Діллагант – Френк Пітерс

Тіг Нотаро – Маріенн Пітерс

Рауль Кастільо – Майкі Гусман

Нора Арнезедер – Лілі та ін.

Прем'єра фільму

Режисер стрічки Зак Снайдер вирішив не робити ставку на кінотеатральний реліз, а тому залюбки співпрацює зі стрімінговими платформами. "Армія мерців" вийде на сервісі Netflix 21 травня 2021 року. Про це свідчить і офіційний постер, де вказана дата виходу бойовика.