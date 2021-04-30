Раніше Netflix оприлюднив перший тизер-трейлер до фільму "Армія мерців" (Army Of The Dead), а зараз режисер опублікував яскраві постери з героями картини.
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Сюжет і трейлер "Армії мерців"
Ролик зможе нажахати гримом персонажів, адже, за сюжетом, головні події розгортаються у Лас-Вегасі, де невідомий вірус перетворив американців на зомбі. Однак монстри у цьому бойовику – створіння, не позбавлені інтелекту, тому групі найманців доведеться зіткнутись з потужними противниками.
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Невеликий загін скликав багатій. Він, покидаючи Лас-Вегас під час епідемії, не встиг вивезти зі свого казино гроші із сейфа. Тому бізнесмен наймає професійних бійців, які вже відійшли від справ, для того, аби повернути втрачене.
"Армія мерців": дивіться трейлер до фільму
Актори та ролі "Армії мерців"
До проєкту долучились зірки Marvel і "Гри престолів".
- Дейв Батиста – Скотт Ворд;
- Елла Парнелл – Кейт Ворд;
- Ана де ла Регера – Крус;
- Гаррет Діллагант – Френк Пітерс;
- Тіг Нотаро – Маріенн Пітерс;
- Рауль Кастільо – Майкі Гусман;
- Нора Арнезедер – Лілі та ін.