Раніше Netflix оприлюднив перший тизер-трейлер до фільму "Армія мерців" (Army Of The Dead), а зараз режисер опублікував яскраві постери з героями картини.

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Сюжет і трейлер "Армії мерців"

Ролик зможе нажахати гримом персонажів, адже, за сюжетом, головні події розгортаються у Лас-Вегасі, де невідомий вірус перетворив американців на зомбі. Однак монстри у цьому бойовику – створіння, не позбавлені інтелекту, тому групі найманців доведеться зіткнутись з потужними противниками.

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Невеликий загін скликав багатій. Він, покидаючи Лас-Вегас під час епідемії, не встиг вивезти зі свого казино гроші із сейфа. Тому бізнесмен наймає професійних бійців, які вже відійшли від справ, для того, аби повернути втрачене.

"Армія мерців": дивіться трейлер до фільму

Актори та ролі "Армії мерців"

До проєкту долучились зірки Marvel і "Гри престолів".