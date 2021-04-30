Над сценарієм працює автор серіалу "Нормальні люди" Еліс Бірч. Продюсерами проєкту виступили Ед Гвіні та Тесса Росс.

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Сюжет трилеру "Диво"

Фільмування трилеру відбувається за мотивами однойменного роману Емми Донохью. Події відбуваються у 1859 році в Ірландії. Головна героїня, Ліб Райт, медсестра з Британії, переїжджає в ірландське село, щоб більше дізнатися про місцеве "диво". Так жителі називають дівчинку, яка може жити без їжі місяцями.

Це розповідь про двох незнайомців, які, безперечно, змінюють життя одне одного. Це історія любові та протистояння добра і зла.

Про детальні сюжетні лінії та дату виходу трилеру ще не відомо.