Над сценарием работает автор сериала "Нормальные люди" Элис Бирч. Продюсерами проекта выступили Эд Гвини и Тесса Росс.
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Сюжет триллера "Чудо"
Съемки триллера проходят по мотивам одноименного романа Эммы Донохью. События происходят в 1859 году в Ирландии. Главная героиня, Либ Райт, медсестра из Британии, переезжает в ирландское село, чтобы больше узнать о местном "чуде". Так жители называют девочку, которая может жить без еды месяцами.
Это рассказ о двух незнакомцах, которые, бесспорно, меняют жизнь друг друга. Это история любви и противостояния добра и зла.
Подробные сюжетные линии и дата выхода триллера еще не известны.
Что известно о Флоренс Пью?
Английская актриса. Хорошо известна исполнением главной роли в драматическом фильме "Леди Макбет", а также по роли Эмми Марч в "Маленьких женщинах".
Она сыграет сестру героини Скарлетт Йоханссон в "Черной вдове" от Marvel. Лента появится в кинотеатрах в мае 2021 года.