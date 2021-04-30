Над сценарием работает автор сериала "Нормальные люди" Элис Бирч. Продюсерами проекта выступили Эд Гвини и Тесса Росс.

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Сюжет триллера "Чудо"

Съемки триллера проходят по мотивам одноименного романа Эммы Донохью. События происходят в 1859 году в Ирландии. Главная героиня, Либ Райт, медсестра из Британии, переезжает в ирландское село, чтобы больше узнать о местном "чуде". Так жители называют девочку, которая может жить без еды месяцами.

Это рассказ о двух незнакомцах, которые, бесспорно, меняют жизнь друг друга. Это история любви и противостояния добра и зла.

Подробные сюжетные линии и дата выхода триллера еще не известны.