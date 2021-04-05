Специальный выпуск "Друзей" начнут снимать с 5 апреля 2021 года. Поэтому премьера долгожданного эпизода может состояться до конца года.

Запуск проекту был запланирован на март 2020 года. Однако кинопроизводители вынуждены были отложить съемки отдельной серии "Друзей" из-за пандемии коронавируса. Сейчас инсайдеры западных СМИ убеждают: проект восстановили, а снятие эпизода начали 5 апреля. Подтвердила эти слухи и Лиза Кудроу , которая в ленте сыграла Фиби.

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Мы будем снимать этой весной, а именно ранней весной. И я, кстати, уже кое-что сняла для сериала, так что мы с вероятностью в 100% будем скоро стартовать,

– рассказывала Лиза Кудроу в январе 2021 года.

Известно, что спецвыпуск снимут на площадке Warner Bros., где происходило создание оригинального сериала. В специальном эпизоде ​​зрители увидят любимых актеров Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэттью Перри. За этот спецвыпуск кинозвезды получат не менее 2,5 миллиона долларов, что является кругленькой суммой даже для Голливуда.

Что известно о спецвыпуск "Друзей"

Впервые о продолжение сериала "Друзья" объявили в феврале 2020 года. Тогда авторы проекту анонсировали, что готовятся к съемкам специального выпуска ленты, а ее премьера назначена на май 2020 года. Но пандемия коронавируса внесла правки в планы кинопроизводителей: съемки эпизода перенесли на 2021 год.

В HBO Max уже объявили, что отдельный эпизод не является продолжением "Друзей". Авторы проекту хотят раскрыть секреты за кулис ситкома, а потому в формате интервью с актерами ответят на популярные вопросы киноманов по сюжету и съемках ленты. В частности, Дэвид Швиммер уже анонсировал, что наконец он с Дженнифер Энистон расскажут, была ли пауза в отношениях их героев.

Съемки будут проходить без декораций и сценария. Об этом охотно рассказала Лиза Кудроу. Часть кадров актеры снимут отдельно, другие сцены будут созданы на студии.