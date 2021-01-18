Воссоединение звезд сериала "Друзья" в специальном выпуске стало, пожалуй, самой громкой новостью 2020 года. Миллионы поклонников в ожидании старта съемок, а представители ленты охотно подогревают интерес киноманов к проекту. Так, актриса Лиза Кудроу на днях открыла несколько интересных деталей о съемках.

Комментарий Лизы Кудроу о новой серии "Друзей"

Известно, что HBO Max планирует создать особый выпуск "Друзей" весной 2021 года. Съемки несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Как призналась исполнительница одной из главных ролей Лиза Кудроу в подкасте Роба Лоу, работа над специальным эпизодом "Друзей" возобновлена. Сейчас, по данным Deadline, актеры уже отсняли несколько роликов проекта.

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Мы будем снимать этой весной, а именно ранней весной. И я, кстати, уже кое-что сняла для сериала, так что мы с вероятностью в 100% будем скоро стартовать,

– рассказала Лиза Кудроу.

Рассекретила актриса и несколько деталей будущего проекта HBO Max. По ее словам, главные съемки будут проходить в павильоне с теми же декорациями, которые были в сериале "Друзья". Это не продолжение культового ситкома, а актеры ленты расскажут интересные детали о знаменитых сериях.

"Это не возвращение в полном смысле слова. Это не тот проект, который прописан четко по сценарию, мы не будем изображать наших персонажей. Мы просто соберемся вместе, что происходит не так часто в реальной жизни и никогда не происходило перед экранами телезрителей с тех пор, как мы завершили проект в 2004 году. Думаю, будет невероятно", – добавила Лиза Кудроу.

Ведущий спросил, будет ли это похоже на посиделки главных актеров "Друзей" за обедом. На это Лиза Кудроу ответила, что именно так все и будет выглядеть.



Звезды сериала "Друзья" на вечеринке в доме Дженнифер Энистон / Фото Instagram / @jenniferaniston

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