Возз'єднання зірок серіалу "Друзів" у спеціальному випуску стало, мабуть, найгучнішою новиною 2020 року. Мільйони прихильників в очікуванні старту зйомок, а представники стрічки залюбки підігрівають цікавість кіноманів до проєкту. Так, актриса Ліза Кудроу днями відкрила кілька цікавих деталей про зйомки.

Коментар Лізи Кудроу про нову серію "Друзів"

Відомо, що HBO Max планує створити особливий випуск "Друзів" весною 2021 року. Зйомки кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Як зізналась виконавиця однієї з головних ролей Ліза Кудроу у подкасті Роба Лоу, роботу над спеціальним епізодом "Друзів" відновлено. Наразі, за даними Deadline, актори вже відзняли кілька роликів для проєкту.

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Ми будемо знімати цієї весни, а саме ранньою весною. І я, до речі, вже дещо зняла для серіалу, так що ми із ймовірністю в 100% будемо скоро стартувати,

– розповіла Ліза Кудроу.

Розсекретила актриса і кілька деталей майбутнього проєкту HBO Max. За її словами, головні зйомки відбуватимуться у павільйоні з тими ж декораціями, які були у серіалі "Друзі". Це не буде продовження культового ситкому, а актори стрічки розкажуть цікаві деталі про знамениті серії.

"Це не повернення в повному розумінні слова. Це не той проєкт, який прописаний чітко за сценарієм, ми не будемо зображати наших персонажів. Ми просто зберемося разом, що відбувається не так часто в реальному житті і ніколи не відбувалося перед екранами телеглядачів з того часу, як ми завершили проєкт в 2004 році. Думаю, буде неймовірно", – додала Ліза Кудроу.

Ведучий перепитав, чи буде це схоже на посиденьки головних акторів "Друзів" за обідом. На це Ліза Кудроу відповіла, що саме так все і виглядатиме.



Зірки серіалу "Друзі" на вечірці в будинку Дженніфер Еністон / Фото Instagram / @jenniferaniston

Спецвипуск "Друзів": коротко про епізод