Прем'єра пародійного фільму "Смерть 2020-му" відбулась 27 грудня 2020 року. Після презентації стрічку переглянули сотні кіноманів, а у ролику можна знайти і згадку про Україну. Героїня фільму заявила, що такої держави не існує.

Актриса Ліза Кудроу зіграла у фільмі "Смерть 2020-му" представницю Білого дому. У псевдодокументальному проєкті героїня начебто давала оцінку року, який добігає кінця. Не оминула вона увагою резонансних новин щодо імпічменту Дональда Трампа, повідомляє 24 канал. Згадавши про запис телефонної розмови з Володимиром Зеленським, героїня Лізи Кудроу жартівливо заявила, що України не існує.

Дивіться також Шаю Лабафа звільнили з фільму "Не хвилюйся, кохана": хто замінив скандального актора

"Немає такого місця як Україна. Я все ж вважаю, що немає", – запевнила вона.

Дивіться фрагмент фільму "Смерть 2020-му": відео

Що відомо про фільм "Смерть 2020-му"

Ще перед прем'єрою фільму "Смерть 2020-му" (Death To 2020) автори стрічки заявили, що це буде комедійне мок'юментарі. Тому глядачі очікували на пародію у стилі документального фільму.

Знамениті голлівудські актори приміряли незвичні образи та постали псевдоекспертами, які начебто дають оцінку 2020 року. Факти вони взяли реальні, а тому у фільмі "Смерть 2020-му" можна почути про пандемію коронавірусу, масові протести Black Lives Matter, які зародились у США та охопили багато країн світу, а також пожежі чи скандал щодо імпічменту Дональда Трампа. Перед камерою актори зображали як пересічних американців, так і представників Білого дому чи британської монархії.

Відомо, що стрічку створили автори популярного серіалу Аннабель Джонс і Чарлі Брукер. Тому в першому тизері представники компанії Netflix наголосили: "Навіть творці "Чорного дзеркала" не змогли б вигадати цей рік. Але їм є що додати".

Головні ролі у фільмі "Смерть 2020-му" отримали актори:

Семюель Л. Джексон

Г'ю Грант

Ліза Кудроу

Леслі Джонс

Кумейл Нанджіані

Крістін Міліоті

Діана Морган

Джо Кірі

Самсон Кайо

Трейсі Уллман

Дивіться трейлер до фільму "Смерть 2020-му": відео