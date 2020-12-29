Немає такого місця як Україна, – у пародії "Смерть 2020-му" зробили скандальну заяву
Прем'єра пародійного фільму "Смерть 2020-му" відбулась 27 грудня 2020 року. Після презентації стрічку переглянули сотні кіноманів, а у ролику можна знайти і згадку про Україну. Героїня фільму заявила, що такої держави не існує.
Актриса Ліза Кудроу зіграла у фільмі "Смерть 2020-му" представницю Білого дому. У псевдодокументальному проєкті героїня начебто давала оцінку року, який добігає кінця. Не оминула вона увагою резонансних новин щодо імпічменту Дональда Трампа, повідомляє 24 канал. Згадавши про запис телефонної розмови з Володимиром Зеленським, героїня Лізи Кудроу жартівливо заявила, що України не існує.
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"Немає такого місця як Україна. Я все ж вважаю, що немає", – запевнила вона.
Дивіться фрагмент фільму "Смерть 2020-му": відео
Що відомо про фільм "Смерть 2020-му"
Ще перед прем'єрою фільму "Смерть 2020-му" (Death To 2020) автори стрічки заявили, що це буде комедійне мок'юментарі. Тому глядачі очікували на пародію у стилі документального фільму.
Знамениті голлівудські актори приміряли незвичні образи та постали псевдоекспертами, які начебто дають оцінку 2020 року. Факти вони взяли реальні, а тому у фільмі "Смерть 2020-му" можна почути про пандемію коронавірусу, масові протести Black Lives Matter, які зародились у США та охопили багато країн світу, а також пожежі чи скандал щодо імпічменту Дональда Трампа. Перед камерою актори зображали як пересічних американців, так і представників Білого дому чи британської монархії.
Відомо, що стрічку створили автори популярного серіалу Аннабель Джонс і Чарлі Брукер. Тому в першому тизері представники компанії Netflix наголосили: "Навіть творці "Чорного дзеркала" не змогли б вигадати цей рік. Але їм є що додати".
Головні ролі у фільмі "Смерть 2020-му" отримали актори:
- Семюель Л. Джексон
- Г'ю Грант
- Ліза Кудроу
- Леслі Джонс
- Кумейл Нанджіані
- Крістін Міліоті
- Діана Морган
- Джо Кірі
- Самсон Кайо
- Трейсі Уллман
Дивіться трейлер до фільму "Смерть 2020-му": відео
Джерело: Kino 24
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