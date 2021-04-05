Спеціальний випуск "Друзів" розпочнуть знімати з 5 квітня 2021 року. Тому прем'єра довгоочікуваного епізоду може відбутися до кінця року.

Запуск проєкту був запланований на березень 2020 року. Однак кіновиробники змушені були відкласти зйомки окремої серії "Друзів" через пандемію коронавірусу. Наразі інсайдери західних ЗМІ переконують: проєкт відновили, а знімання епізоду розпочали 5 квітня. Підтвердила ці чутки і Ліза Кудроу, яка у стрічці зіграла Фібі.

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Ми будемо знімати цієї весни, а саме ранньою весною. І я, до речі, вже дещо зняла для серіалу, так що ми із ймовірністю в 100% будемо скоро стартувати,

– розповідала Ліза Кудроу у січні 2021 року.

Відомо, що спецвипуск відзнімуть на майданчику Warner Bros., де відбувалось створення оригінального серіалу. У спеціальному епізоді глядачі побачать улюблених акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Девіда Швіммера, Метта Леблана і Меттью Перрі. За цей спецвипуск кінозірки отримають не менше 2,5 мільйона доларів, що є кругленькою сумою навіть для Голлівуду.

Що відомо про спецвипуск "Друзів"

Вперше про продовження серіалу "Друзів" оголосили у лютому 2020 року. Тоді автори проєкту анонсували, що готуються зйомки спеціального випуску стрічки, а її прем'єра назначена на травень 2020 року. Та пандемія коронавірусу внесла правки у плани кіновиробників: зйомки епізоду перенесли на 2021 рік.

В HBO Max вже оголосили, що окремий епізод не буде продовженням "Друзів". Автори проєкту хочуть розкрити секрети за лаштунків ситкому, а тому у форматі інтерв'ю з акторами дадуть відповіді на популярні питання кіноманів по сюжету і зйомках стрічки. Зокрема, Девід Швіммер вже анонсував, що нарешті він з Дженніфер Еністон розкажуть, чи була пауза у стосунках їхніх героїв.

Зйомки відбуватимуться без декорацій і сценарію. Про це залюбки розповіла Ліза Кудроу. Частину кадрів актори знімуть окремо, інші сцени будуть створені на студії.

"Це не повернення в повному розумінні слова. Це не той проєкт, який прописаний чітко за сценарієм, ми не будемо зображати наших персонажів. Ми просто зберемося разом, що відбувається не так часто в реальному житті і ніколи не відбувалося перед екранами телеглядачів з того часу, як ми завершили проєкт в 2004 році. Думаю, буде неймовірно", – додала Ліза Кудроу.