"Друзі" повертаються: у ЗМІ назвали дату зйомок спеціального випуску серіалу
Спеціальний випуск "Друзів" розпочнуть знімати з 5 квітня 2021 року. Тому прем'єра довгоочікуваного епізоду може відбутися до кінця року.
Джерело:Variety
Запуск проєкту був запланований на березень 2020 року. Однак кіновиробники змушені були відкласти зйомки окремої серії "Друзів" через пандемію коронавірусу. Наразі інсайдери західних ЗМІ переконують: проєкт відновили, а знімання епізоду розпочали 5 квітня. Підтвердила ці чутки і Ліза Кудроу, яка у стрічці зіграла Фібі.
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Ми будемо знімати цієї весни, а саме ранньою весною. І я, до речі, вже дещо зняла для серіалу, так що ми із ймовірністю в 100% будемо скоро стартувати,
– розповідала Ліза Кудроу у січні 2021 року.
Відомо, що спецвипуск відзнімуть на майданчику Warner Bros., де відбувалось створення оригінального серіалу. У спеціальному епізоді глядачі побачать улюблених акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Девіда Швіммера, Метта Леблана і Меттью Перрі. За цей спецвипуск кінозірки отримають не менше 2,5 мільйона доларів, що є кругленькою сумою навіть для Голлівуду.
Що відомо про спецвипуск "Друзів"
Вперше про продовження серіалу "Друзів" оголосили у лютому 2020 року. Тоді автори проєкту анонсували, що готуються зйомки спеціального випуску стрічки, а її прем'єра назначена на травень 2020 року. Та пандемія коронавірусу внесла правки у плани кіновиробників: зйомки епізоду перенесли на 2021 рік.
В HBO Max вже оголосили, що окремий епізод не буде продовженням "Друзів". Автори проєкту хочуть розкрити секрети за лаштунків ситкому, а тому у форматі інтерв'ю з акторами дадуть відповіді на популярні питання кіноманів по сюжету і зйомках стрічки. Зокрема, Девід Швіммер вже анонсував, що нарешті він з Дженніфер Еністон розкажуть, чи була пауза у стосунках їхніх героїв.
Зйомки відбуватимуться без декорацій і сценарію. Про це залюбки розповіла Ліза Кудроу. Частину кадрів актори знімуть окремо, інші сцени будуть створені на студії.
"Це не повернення в повному розумінні слова. Це не той проєкт, який прописаний чітко за сценарієм, ми не будемо зображати наших персонажів. Ми просто зберемося разом, що відбувається не так часто в реальному житті і ніколи не відбувалося перед екранами телеглядачів з того часу, як ми завершили проєкт в 2004 році. Думаю, буде неймовірно", – додала Ліза Кудроу.
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