Лина Хиди исполнит главную роль рядом с Вуди Харрельсоном ("Настоящий детектив"), Джастином Теру ("Малхолленд Драйв") и Доналом Глисоном ("Гарри Поттер и Дары Смерти") в фильме под названием "Сантехники Белого дома".

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Сюжет будущего фильма

По мнению исполнительных продюсеров фильма, Алекса Грегори и Питера Хайка "Сантехники Белого дома" раскроют зрителям о жизни Говарда Ханта и Гордона Лидди. Актеры исполнят роли настоящих участников Уотергейтского скандала, события, которое в американской истории разрушило президентство Ричарда Никсона. На основе общедоступных записей Хиди исполнит роли Дороти Хант, матери четверых детей, которая активно работает в ЦРУ. Ее персонаж попытается удержать семью от невзгод, но вместо этого глубже запутается в беспорядочных заговорах своего мужа Говарда.