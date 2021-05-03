События фильма происходят в Чикаго в 1927 году. Легендарная Ма Рейни (Виола Дэвис) приезжает туда, чтобы записать альбом. Однако, это стало настоящим испытанием для группы.

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Фильм создан по мотивам одноименной пьесы Августа Уилсона об известной певице блюза Ма Рейни и развитии звукозаписи в Чикаго 1920-х годов. Создание необычных костюмов в киноленте помогли режиссеру оживить на экране легендарную "Мать блюза".



"Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Kinorium

Виола Дэвис носила парик из конского волоса, созданный вручную

Миа Нил более 80 часов создавала настоящий парик из британского конского волоса.

Волос был таким толстым и жилистым, что я не была уверена, удержит ли он кудри,

– рассказала Нил о своих опасениях.



"Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Vogue

Мексиканский художник Мигель Коваррубиас стал главным источником вдохновения

У оскароносной художницы костюмов Энн Рот было более двух недель на то, чтобы подготовить гардеробы для всего актерского состава фильма. Этот проект был самым сложным из всех, над которыми она работала на протяжении 50-летней карьеры в Голливуде.

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Осложнило ситуацию то, что на самом деле сохранилось лишь 8 фотографий Ма Рейни. Однако, на создание сказочного платья для Виолы Дэвис, художницу вдохновила картина мексиканского иллюстратора Мигеля Коваррубиаса "Воскресенье в Гарлеме". Живописец ярко изобразил жителей Гарлема в 20-х годах



Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Vogue

В фильме изображена мода 1920-х

Для фильма Энн Рот воссоздала знаменитое золотое колье Ма Рейни, используя настоящие монеты 20-х годов;

Мужчины носят шерстяные костюмы, впрочем, из импортированной ткани из Йоркшира;

Ма Рейни носит толстую меховую жилетку и кепку, находясь в чайной в Чикаго, несмотря на невероятную жару;

Трубач Ливи настаивает на том, чтобы выступать в золотых туфлях с заклепками, чтобы чувствовать себя достойно.



Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Vogue

Виола Дэвис должна была поправиться ради роли

Настоящая Ма Рейни весила около 136 килограммов. Дэвис удалось потолстеть лишь до 91 килограмма. Чтобы актриса все больше походила на персонажа, Энн Рот заказала ей резиновый костюм.

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Во время первой примерки, я попросила Виолу надеть его (резиновый костюм), чтобы она почувствовала себя гораздо больше, чем есть (...). Виола начинает двигаться в этом новом теле, экспериментировать с походкой, подражая Ма Рейни. Она постепенно чувствует эту женщину и воплощает ее потрясающе,

– вспоминает Энн Рот.



Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Vogue

Эффект потной кожи для Виолы Дэвис

Учитывая вес, настоящая Ма Рейни очень потела во время концертов. Поэтому личный визажист Виолы Дэвис, Серхио Лопес-Ривера, имитируя пот, наносил Ultra Wet на виски и линию волос певицы пористой губкой.

Для капель пота на груди Дэвис он использовал комбинацию глицерина и воды.

Я видел ее лицо каждую секунду в этом фильме,

– шутит визажист.

Чтобы добиться эффекта смазанного макияжа глаз, Дэвис носила несколько пар ресниц, склеенных вместе и затем покрытых жидкой подводкой для глаз.



Ма Рейни: Мать блюза" / Фото Love by life