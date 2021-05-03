Події фільму відбуваються у Чикаго в 1927 році. Легендарна Ма Рейні (Віола Девіс) приїздить туди, аби записати альбом. Однак, це стало справжнім випробуванням для групи.

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Фільм створений за мотивами однойменної п'єси Августа Вілсона про відому співачку блюзу Ма Рейні та розвиток звукозапису в Чикаго 1920-х років. Створення незвичайних костюмів у кінострічці допомогли режисерові оживити на екрані легендарну "Мати блюзу".



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Kinorium

Віола Девіс носила перуку з кінського волосу, створену вручну

Міа Ніл понад 80 годин створювала справжню перуку із британського кінського волосу.

Волос був таким товстим і жилавим, що я не була певна, чи втримає він кучері,

– розповіла Ніл про свої побоювання.



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Vogue

Мексиканський художник Мігель Коваррубіас став головним джерелом натхнення

В оскароносної художниці костюмів Енн Рот було понад два тижні на те, щоб підготувати гардероби для всього акторського складу фільму. Цей проєкт був найскладнішим з усіх, над якими вона працювала впродовж 50-річної кар’єри в Голлівуді.

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Ускладнило ситуацію те, що насправді збереглося лише 8 світлин Ма Рейні. Однак, на створення казкової сукні для Віоли Девіс, художницю надихнула картина мексиканського ілюстратора Мігеля Коваррубіаса "Неділя в Гарлемі". Живописець яскраво зобразив жителів Гарлема у 20-х роках



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Vogue

У фільмі зображено моду 1920-х

Для фільму Енн Рот відтворила знамените золоте кольє Ма Рейні, використовуючи справжні монети 20-х років;

Чоловіки носять вовняні костюми, втім, з імпортованої тканини з Йоркширу;

Ма Рейні носить товсту хутряну жилетку й кепку, перебуваючи в чайній у Чикаго, не зважаючи на неймовірну спеку;

Трубач Ліві наполягає на тому, щоб виступати в золотих туфлях із заклепками, щоб почувати себе достойником.



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Vogue

Віолі Девіс мусила погладшати задля ролі

Справжня Ма Рейні важила близько 136 кілограмів. Девіс вдалося погладшати лише до 91 кілограм. Щоб акторка все більше була схожою на персонажа, Енн Рот замовила їй гумовий костюм.

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Під час першого примірювання, я попросила Віолу вдягнути його (гумовий костюм), щоб вона відчула себе набагато більшою, ніж є (…). Віола починає рухатися в цьому новому тілі, експериментувати з ходою, наслідуючи Ма Рейні. Вона поступово відчуває цю жінку та втілює її приголомшливо,

– згадує Енн Рот.



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Vogue

Ефект спітнілої шкіри для Віоли Девіс

Зважаючи на вагу, справжня Ма Рейні дуже пітніла під час концертів. Тому особистий візажист Віоли Девіс, Серхіо Лопес-Рівера, імітуючи піт, наносив Ultra Wet на скроні й лінію волосся співачки пористою губкою.

Для краплин поту на грудях Девіс він використовував комбінацію гліцерину й води.

Я бачив її обличчя щосекунди в цьому фільмі,

– жартує візажист.

Щоб домогтися ефекту змазаного макіяжу очей, Девіс носила кілька пар вій, склеєних разом і потім вкритих рідкою підводкою для очей.



"Ма Рейні: Мати блюзу" / Фото Love by life