У трейлері Юен Макгрегор стоїть біля вікна, і, задумавшись, каже захопливу фразу: "У мене є бачення. Я хочу змінити обличчя американської моди". І далі – звучить саундтрек Enjoy the Silence гурту Depeche Mode.

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Сюжет серіалу "Голстон"

У стрічці Раяна Мерфі йдеться про життя американського дизайнера 70-х Роя Голстона, про його злети і падіння в улюбленій роботі. Ми побачимо життя дизайнера без будь-яких прикрас: а це і гучні вечірки в Studio 54, залежність від наркотиків та проблеми з алкоголем. Модна імперія цього чоловіка асоціювалася з розкішшю, сексом, статусом, славою та стала символом Нью-Йорка 70-х і 80-х.



Вечірки у Studio 54 / Фото Vogue

Він створив імперію. Його стиль визначив епоху. Американський модельєр Рой Голстон стрімко здобув славу, але потім його життя стало виходити з-під контролю, – зазначено в синопсисі.

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Актори серіалу "Голстон"

Серіал матиме 5 епізодів. У стрічці грають ролі такі зірки:

Юен Макгрегор;

Ребекка Дайан;

Девід Пітту;

Кріста Родрігес – подруга дизайнера;

Салліван Джонс.



Кадр з серіалу / Фото Vogue

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Постер до серіалу / Фото Vogue