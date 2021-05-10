Сент-Майклз-Маунт (Гора Святого Михайла) – це острів, що знаходиться в графстві Корнволл Об'єднаного королівства Великобританія. Велика частина зйомок зараз ведеться на укріпленнях в прибережній частині замку: це спрощує спостереження. Тут відзняли кілька масових сцен шанувальники всесвіту "Гри Престолів".

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У самому замку сфотографували, як думають фанати, Лейну Веларіон, дочку Морського Змія (Корліса Веларіона) та дружину Деймона Таргаріена. Як відомо, Деймона, одного з головних героїв майбутнього серіалу, грає Метт Сміт, виконавицю ролі Лейн поки що не впізнали.

Що цікаво? Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb . Наступник "Гри престолів" за останній тиждень піднявся на 495 позицій.

Також в кадр потрапило кілька дітей-акторів: судячи з світлих перук, вони грають дітей Алісенти Гайтавер (Олівія Кук), другої дружини короля Візеріса I.

Ймовірно діти Алісенти Гайтавер/ Твіттер

Нагадаємо, що "Дім дракона" заснований на романі Джорджа Мартіна "Вогонь та кров", сюжет якого розкриває події за 300 років до початку "Гри престолів". У ньому йдеться про дім сім'ї Таргарієнів, що відправилися з метою завоювання на нові землі. Саму Алісенту сфотографували разом з лицарями будинку Гайтавер: в кафе замку, де члени знімальної групи проводять час між фільмуванням серіалу.

А на одному з відео, вважають фанати, є перший натяк на дракона. На першій фотографії статист тримає характерну мітку. Шанувальникам відомо, що схожі використовувалися під час фільмування "Гри престолів" для сцен із драконами.



Такими мітками позначали для акторів, в якому місці знаходиться голова чарівної істоти/ Скриншот

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Акторський склад серіалу "Дім дракона":

Емма Д'Арсі (Рейнір Таргарієн),

Стів Туссен (Корліс Веларіон),

Педді Консідайн (Візеріс Таргарієн),

Метт Сміт (Деймон Таргарієн),

Олівія Кук (Алісента Гайтавер),

Ріс Іванс (Отто Гайтавер).

Прем'єра першої з десяти серій серіалу "Дому дракона" запланована на початок 2022-го року.