Коли повернуться до зйомок точно не відомо, ймовірно, в середу, 21 липня 2021 року. Наразі вся знімальна група та актори дотримуються вимог протиепідемічних протоколів.

До теми Приквел "Гри Престолів": в мережі з'явились нові кадри зі знімального майданчика

Зйомки шоу зараз відбуваються у Великій Британії, де, попри поширення штаму "Дельта", уряд поступово скасовує карантинні обмеження.

Що відомо про приквел "Гри престолів"?

Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона";

"Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;

Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", в якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;

Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;

Запланована кількість серій – 10;

Станом на травень 2021 року "Дім Дракона" вже входить до 100 найпопулярніших серіалів на планеті за рейтингом IMDb;

Прем'єра серіалу, дія якого відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.



Олівія Кук та Педді Консідайн на зйомках "Дому дракона" / Фото Кіноріум

Акторський склад серіалу "Дім дракона":