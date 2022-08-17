"Дом Дракона – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Пламя и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбы в пределах дворца.

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"Дом Дракона": сюжет и трейлер

События в сериале будут развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона I.

Интересно, что в сериале покажут 17 драконов, каждый со своей уникальной внешностью и характером. Напомним, что в "Игре престолов" их было всего три: Дрогон, Визерион и Рейгаль. Поэтому история, которая состоится за 200 лет до легендарной картины, поразит изрядно.

В трейлере к сериалу самые внимательные зрители увидели легендарный кинжал, впервые появившийся еще в первом сезоне "Игры престолов", когда неизвестный мужчина пытался с его помощью убить Брана Старка. В следующий раз кинжал появился в сериале уже в седьмом сезоне. Это оружие чрезвычайно редкостное и качественное. Сколько внимания ей уделят в "Доме Дракона" – узнаем после просмотра сериала.

Не мечты сделали нас королями. Драконы,

– говорится в ролике.

"Дом Дракона" 2022: смотрите трейлер

Актерский состав

В приквеле сыграют следующие актеры:

Пэдди Консидайн – Визерис И Таргариен;

Эмма Д'Арси – Рейнира и Таргариен;

Оливия Кук – Алисента Гайтавер;

Мэтт Смит – Дэймон Таргариен;

Рос Иванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мидзуно – Мисария.

Над костюмами в сериале работала Дженни Темим, ранее одевшая главных героев в легендарном фильме "Гарри Поттер".

График серий

Первый сезон обещает показать 10 эпизодов по 60 минутам. Известно, что каждая серия "Дома Дракона" оценивается почти в 20 миллионов долларов. Первый эпизод расскажет историю упадка дома Таргариенов. Ожидается, что полное расписание первого сезона "Дома Дракона" будет следующим:

Эпизод 1 – 21 августа;

Эпизод 2 – 28 августа;

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Где смотреть

Премьера сериала состоится 21 августа в 21 вечера по Североамериканскому восточному времени (ET) в США на HBO Max. В Украине это будет 4 часа утра 22 августа.

Вот некоторые другие часовые пояса, а также каналы и потоковые сервисы, на которых будет доступен "Дом Дракона".

Канада, Crave: 21 час, 21 августа;

Латинская Америка, HBO Max: 21 час, 21 августа;

Португалия, HBO Max: 2 часа ночи, 22 августа;

Испания, HBO Max: 3 часа ночи, 22 августа;

Италия, Sky Italy: 3 часа ночи, 22 августа;

Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, HBO Max: 3 часа ночи, 22 августа;

Германия, Sky Germany: 3 часа ночи, 22 августа;

Швейцария, RTS: 3 часа ночи, 22 августа;

Израиль, Cellcom: 4 часа ночи, 22 августа;

Япония, U-NEXT: 10 часов, 22 августа;

Сингапур, HBO Asia: 9 часов, 22 августа;

Новая Зеландия, Sky SoHo: 13 часов, 22 августа.

С драконами, мечами и темными заговорами "Дом Дракона", вероятнее всего, станет достойным преемником "Игры престолов".