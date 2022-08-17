Еженедельно во вторник Netflix обновляет рейтинговые списки фильмов и сериалов, которые смотрят в разных странах. В частности, за прошедшую неделю в Украине самым популярным сериалом стала экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек", а комедийный боевик "Денная смена" занимает первое место среди лент.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине: рейтинг

Выбор картин – широкий и многогранный, что, без сомнений, свидетельствует о том, что украинцы очень разнообразны. В рейтинге представлены лучшие новинки сериалов Netflix, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных любителей сериалов и фильмов.

Фильмы

"Дневная смена" 2022 год; "Пурпурные сердца" 2022 год; "Серый человек" 2022 год; "Свадебный сезон" 2022 год; "Морское чудовище" 2022 год; "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 год; "Убеждение" 2022 год; "Топ Ган" 1986 год; "Красное сообщение" 2021; "Человек из Торонто" 2022 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

Сериалы

"Песочный человек", 1 сезон, 2022 год "Очень странные дела 4", 4 сезон, 2022 год; "Глубокий вдох", 1 сезон, 2022 год; "Лок и Ключ", 1 сезон, 2020; "Лок и Ключ", 3 сезон, 2022; "Я никогда не", 3 сезон, 2022 год; "Очень странные дела", 1 сезон, 2016 год; "Черный список", 1 сезон, 2013; "Изобретая Анну", 2022 год; "Бриджертоны", 2 сезон, 2022 год.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

Стоит отметить, что рейтинг фильмов и сериалов Netlix публикуют на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix" по следующим категориям: самые популярные фильмы и телешоу на английском языке, картины и шоу на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах на иностранном языке. Кроме этого, можно посмотреть рейтинг популярности в более чем 90 странах.

Рейтинговые списки основываются на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции на Netflix.