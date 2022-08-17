Щотижня у вівторок Netflix оновлює рейтингові списки фільмів та серіалів, які дивляться у різних країнах. Зокрема за минулий тиждень в Україні найпопулярнішим серіалом стала екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочний чоловік", а комедійний бойовик "Денна зміна" займає перше місце серед стрічок.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні: рейтинг
Вибір картин – широкий і багатогранний, що, без сумнівів свідчить про те, що українці мають дуже різноманітні вподобання. У рейтингу представлені найкращі новинки серіалів Netflix, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших любителів серіалів та фільмів.
Фільми
- "Денна зміна" 2022 рік;
- "Пурпурові серця" 2022 рік;
- "Сіра людина" 2022 рік;
- "Весільний сезон"" 2022 рік;
- "Морське чудовисько"" 2022 рік;
- "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" 2011 рік;
- "Переконання" 2022 рік;
- "Топ Ган" 1986 рік;
- "Червоне повідомлення" 2021 рік;
- "Людина з Торонто" 2022 рік.
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix
Серіали
- "Пісочний чоловік", 1 сезон, 2022 рік
- "Дивні дива 4", 4 сезон, 2022 рік;
- "Глибокий вдих", 1 сезон, 2022 рік;
- "Лок і Ключ", 1 сезон, 2020 рік;
- "Лок і Ключ", 3 сезон, 2022 рік;
- "Я ніколи не", 3 сезон, 2022 рік;
- "Дивні дива", 1 сезон, 2016 рік;
- "Чорний список", 1 сезон, 2013 рік;
- "Вигадана Анна", 2022 рік;
- "Бріджертони", 2 сезон, 2022 рік.
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix
Варто зазначити, рейтинг фільмів та серіалів Netlix публікують на окремому сайті "Топ 10 на Netflix" за такими категоріями: найпопулярніші фільми й телешоу англійською мовою, картини й шоу на інших мовах, найуспішніші серіали англійською мовою та аналогічний список про серіали іноземною мовою. Крім цього, можна глянути на рейтинг популярності у більш ніж 90 країнах.
Рейтингові списки ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції на Netflix.