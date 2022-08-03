Серпень буде доволі цікавим для серіаломанів. У списку прем’єр – фантастичний бойовик, горор, супергеройський проєкт, трилер, кримінал та багато іншого. Ми розповімо про найцікавіші з них.

І ще Найцікавіші прем’єри серпня 2022, з якими ви не змарнуєте часу

Серіали, які вийдуть у серпні 2022 року

Пісочний чоловік

Жанр: фантастика, драма, за коміксами

Прем’єра: з 5 серпня

Де дивитися: Netflix

Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочний чоловік".

За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер серіалу онлайн

Я є Ґрут

Жанр: фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами

Прем’єра: з 10 серпня

Де дивитися: Disney+

Серія оригінальних короткометражних анімаційних роликів розповідає про ранні дні дитинства малюка Ґрута і його проблеми в космосі.

"Я є Ґрут": дивіться трейлер

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5 днів у лікарні

Жанр: драма

Прем’єра: з 12 серпня

Де дивитися: Apple TV+

Серіал ґрунтується на реальних подіях у період урагану "Катріна", який відбувся у США у 2005 році. Серіал розповість про працівників однієї з лікарень в Новому Орлеані. Через високий рівень води, без електрики, з високою температурою повітря, їм потрібно було рятувати людей, які залежали від якісного медичного обладнання.

"5 днів у лікарні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Історії ходячих мерців

Жанр: драма, жахи, антологія, зомбі апокаліпсис

Коли: з 14 серпня 2022

Де дивитися: AMC Networks

Події серіалу "Історії ходячий мерців" відбуваються у світі, де відбувається повний хаос. Внаслідок епідемії, неймовірних масштабів, земну кулю захоплюють кровожерливі зомбі. Ходячі мерці перетворюють планету на пустельну територію, а ті, хто вижив у сутичці з монстрами, шукають притулку і рятуються від навали.

"Історії ходячий мерців": дивіться трейлер онлайн

Жінка-Халк: Адвокатка

Жанр: фантастика, за коміксами, пригоди

Прем’єра: з 17 серпня 2022

Де дивитися: Disney+

Сюжет розповість про юристку Дженніфер Волтерс, яка після переливання крові отримала здатність перевтілюватися в надсильну істоту. Їй потрібно буде навчитися користуватися цим благо і продовжувати роботу в нещодавно створеному Відділі з прав надлюдей.

"Жінка-Халк: Адвокатка": дивіться трейлер онлайн

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Дім Дракона

Жанр: драма, фантастика, пригоди

Прем’єра: з 21 серпня 2022

Де дивитися: HBO

"Дім дракона" – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

"Дім Дракона": дивіться трейлер онлайн