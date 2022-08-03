Серпень буде доволі цікавим для серіаломанів. У списку прем’єр – фантастичний бойовик, горор, супергеройський проєкт, трилер, кримінал та багато іншого. Ми розповімо про найцікавіші з них.
І ще Найцікавіші прем’єри серпня 2022, з якими ви не змарнуєте часу
Серіали, які вийдуть у серпні 2022 року
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Пісочний чоловік
Жанр: фантастика, драма, за коміксами
Прем’єра: з 5 серпня
Де дивитися: Netflix
Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочний чоловік".
За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.
"Пісочний чоловік": дивіться трейлер серіалу онлайн
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Я є Ґрут
Жанр: фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами
Прем’єра: з 10 серпня
Де дивитися: Disney+
Серія оригінальних короткометражних анімаційних роликів розповідає про ранні дні дитинства малюка Ґрута і його проблеми в космосі.
"Я є Ґрут": дивіться трейлер
До речі Найкращі серіали Netflix усіх часів за версією Rolling Stone
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5 днів у лікарні
Жанр: драма
Прем’єра: з 12 серпня
Де дивитися: Apple TV+
Серіал ґрунтується на реальних подіях у період урагану "Катріна", який відбувся у США у 2005 році. Серіал розповість про працівників однієї з лікарень в Новому Орлеані. Через високий рівень води, без електрики, з високою температурою повітря, їм потрібно було рятувати людей, які залежали від якісного медичного обладнання.
"5 днів у лікарні": дивіться трейлер серіалу онлайн
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Історії ходячих мерців
Жанр: драма, жахи, антологія, зомбі апокаліпсис
Коли: з 14 серпня 2022
Де дивитися: AMC Networks
Події серіалу "Історії ходячий мерців" відбуваються у світі, де відбувається повний хаос. Внаслідок епідемії, неймовірних масштабів, земну кулю захоплюють кровожерливі зомбі. Ходячі мерці перетворюють планету на пустельну територію, а ті, хто вижив у сутичці з монстрами, шукають притулку і рятуються від навали.
"Історії ходячий мерців": дивіться трейлер онлайн
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Жінка-Халк: Адвокатка
Жанр: фантастика, за коміксами, пригоди
Прем’єра: з 17 серпня 2022
Де дивитися: Disney+
Сюжет розповість про юристку Дженніфер Волтерс, яка після переливання крові отримала здатність перевтілюватися в надсильну істоту. Їй потрібно буде навчитися користуватися цим благо і продовжувати роботу в нещодавно створеному Відділі з прав надлюдей.
"Жінка-Халк: Адвокатка": дивіться трейлер онлайн
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Дім Дракона
Жанр: драма, фантастика, пригоди
Прем’єра: з 21 серпня 2022
Де дивитися: HBO
"Дім дракона" – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.
"Дім Дракона": дивіться трейлер онлайн