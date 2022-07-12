Хоч письменник ще не дописав книжку "Вітри зими", не кажучи про "Мрія про весну", проте постійно інтригує читачів новими деталями сюжету. Цього разу Мартін написав у своєму блозі про фінал роману, назвав відмінності із закінченням серіалу "Гри престолів" та порівняв роботу над нею із садівництвом.

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Яким буде фінал у книзі Джорджа Мартіна "Вітри зими"

У своєму блозі Джордж Мартін опублікував новий пост і натякнув, чи відрізнятиметься фінал його книги "Вітри зими", яка входить до циклу "Пісня льоду й полум'я" від закінчення серіалу "Гри престолів", остання серія якого вийшла 19 травня у 2019 році й завершила собою цілу епопею із 8-ми сезонів.

Цікаво. "Пісня льоду й полум'я" — серія епічних фентезі-романів американського письменника і сценариста Джорджа Мартіна. Започаткована у 1991 році. Зараз серія нараховує п'ять опублікованих томів і два запланованих. До епопеї також входять три повісті-приквели, серія повістей, що містять додаткові сцени до основних творів, і ще кілька запланованих творів. Один із цих додаткових творів було нагородили премією Г'юґо. Серію перекладено більш ніж 20 мовами. Четвертий том епопеї увійшов до списку бестселерів The New York Times. Серія швидко набула світової популярності: станом на грудень 2005 року тільки в США було продано 2,2 мільйона примірників перших чотирьох томів.

Джерело: Вікіпедія

"Так, дещо з того, що ви бачили на каналі НВО в "Грі престолів" ви побачите в "Вітрах зими" (хоча, може бути, і не зовсім так...), але більша частина решти буде зовсім іншою", – написав письменник.

Мартін розповів про два типи письменників і порівняв їх з архітекторами, які докладно і чітко створюють свої сюжети, та садівниками, такими, як він, які ніколи не знають, що буде далі й куди приведе його думка.

Питання, яке мені часто ставлять, особливо після закінчення "Гри престолів" на HBO, полягає в тому, чи закінчиться "Пісня льоду і полум'я" так само. Архітектор міг би дати на це коротку, лаконічну і просту відповідь, але я більше садівник. Мої історії ростуть, розвиваються і змінюються, коли я їх пишу,

– сказав він.

"Зазвичай я знаю, куди я йду, звичайно, кінцеві пункти призначення, великі декорації, вони були в моїй голові протягом багатьох років... у випадку з "Піснею льоду і полум'я" десятиліттями. Проте в деталях багато чортів, і іноді ґрунт змінюється під моїми ногами, коли слова ллються назовні",

— доповнив він.

Мартін впевнений, що книга буде значно відрізнятися від екранізації, адже романи набагато більші та складніші за серіал. Зокрема, деякі персонажі, яких не було в серіалі, зіграють важливу роль, а також з'являться нові.

"Одне можу сказати в досить загальних рисах, щоб нічого не спойлерити: не всі персонажі, які дожили до кінця "Гри престолів", доживуть до кінця "Пісні льоду і полум'я". І не всі персонажі, які померли в "Грі престолів", помруть в "Пісні льоду і полум'я". Звичайно, деякі зроблять це. Може бути, більшість. Але, безумовно, не всі. Звичайно, я можу знову змінити свою думку на наступному тижні, коли я напишу наступну главу. Це садівництво",

— зізнається письменник.

Також письменник доповнив, що надзвичайно сильно любить своїх глядачів дивувати. Але якщо буде вдаватися в подробиці сюжету і спойлерити, то втратить цю можливість. Багато років поспіль Мартін читав свої тексти та публікував у мережі. Йому це подобалося, але лише до того моменту, поки не зрозумів, що прочитав або опублікував декілька сотень сторінок нового роману. За словами Мартіна, це означає, що "половина книги могла бути вже випущена". Втім, до суперечок, якою має бути кінцівка, письменник готовий.

Деяким сподобається моя книга, інші віддадуть перевагу телешоу. І це нормально, ви платите свої гроші та робите свій вибір. Я дійсно боюся, що певна частина фанатів так розлютилася на те, як багато часу у мене зайняли "Вітри зими", що вони готові ненавидіти книгу, ще навіть непрочитану. Це мене засмучує, але я нічого не можу з цим вдіяти, крім як написати кращу книгу, яку я можу. І сподіваюся, що коли вона вийде, більшість фанатів прочитають її неупереджено. Це все, що я можу сказати вам прямо зараз. Мені потрібно повернутися в сад. Тіріон чекає мене,

— написав Джордж Мартін.

Нагадаємо, раніше Джордж Мартін поділився своїми враженнями про серіал "Дім дракона", що ґрунтується на романі письменника. Автор назвав його таким, яким уявляв у своїх найсміливіших фантазіях. За його словами Раян Кондел і Мігель Сапочнік зробили неймовірну роботу.

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