Хотя писатель еще не дописал книгу "Ветры зимы", не говоря о "Мечте о весне", однако постоянно интригует читателей новыми деталями сюжета. В этот раз Мартин написал в своем блоге о финале романа, назвал отличия с окончанием сериала "Игры престолов" и сравнил работу над ней с садоводством.

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Каким будет финал в книге Джорджа Мартина "Ветры зимы"

В своем блоге Джордж Мартин опубликовал новый пост и намекнул, будет ли финал его книги "Ветры зимы", которая входит в цикл "Песня льда и огня" от окончания сериала "Игры престолов", последняя серия которого вышла 19 мая в 2019 году и завершила собой целую эпопею из восьми сезонов.

Любопытно. "Песнь льда и огня" – серия эпических фэнтези-романов американского писателя и сценариста Джорджа Мартина. Начата в 1991 году. Сейчас серия насчитывает пять опубликованных томов и два запланированных. В эпопею также входят три повести-приквела, серия повестей, содержащих дополнительные сцены к основным произведениям, и еще несколько запланированных произведений. Одно из этих дополнительных произведений было награждено премией Хьюго. Серия переведена на более чем 20 языков. Четвертый том эпопеи вошел в список бестселлеров The New York Times. Серия быстро приобрела мировую популярность: по состоянию на декабрь 2005 года только в США было продано 2,2 миллиона экземпляров первых четырех томов.

Источник: Википедия

"Да, кое-что из того, что вы видели на канале НПО в "Игре престолов" вы увидите в "Ветрах зимы" (хотя, может быть, и не совсем так...), но большая часть остальных будет совсем другой", – написал писатель.

Мартин рассказал о двух типах писателей и сравнил их с архитекторами, подробно и четко создающими свои сюжеты, и садовниками, такими как он, никогда не знающим, что будет дальше и куда приведет его мысль.

Вопрос, который мне часто задают, особенно после окончания "Игры престолов" на HBO, заключается в том, закончится ли "Песнь льда и огня" так же. Архитектор мог бы дать на это краткий, лаконичный и простой ответ, но я больше садовник. Мои истории растут, развиваются и меняются, когда я их пишу,

– сказал он.

"Обычно я знаю, куда я иду, конечно, конечные пункты назначения, большие декорации, они были в моей голове в течение многих лет... в случае с "Песней льда и огня" десятилетиями. Однако в деталях много чертей, и иногда почва меняется под моими ногами, когда слова льются наружу",

– дополнил он.

Мартин уверен, что книга будет значительно отличаться от экранизации, ведь романы намного больше и сложнее сериала. В частности, некоторые персонажи, которых не было в сериале, сыграют немаловажную роль, а также появятся новые.

"Одно могу сказать в достаточно общих чертах, чтобы ничего не спойлерить: не все персонажи, дожившие до конца "Игры престолов", доживут до конца "Песни льда и огня". И не все персонажи, умершие в "Игре престолов", умрут в "Песни льда и огня". Конечно, некоторые сделают это. Может быть, большинство. Но, безусловно, не все. Конечно, я могу снова изменить свое мнение на следующей неделе, когда я напишу следующую главу. Это садоводство",

– признается писатель.

Также писатель дополнил, что очень любит своих зрителей удивлять. Но если будет вдаваться в подробности сюжета и спойлерить, то упустит эту возможность. Много лет Мартин читал свои тексты и публиковал в сети. Ему это нравилось, но только до того момента, пока не понял, что прочитал или опубликовал несколько сот страниц нового романа. По словам Мартина, это означает, что "половина книги могла быть уже выпущена". Впрочем, к спорам, какой должна быть концовка, писатель готов.

Некоторым понравится моя книга, другие предпочтут телешоу. И это нормально, вы платите свои деньги и делаете свой выбор. Я действительно боюсь, что определенная часть фанатов так разозлилась на то, как много времени у меня заняли "Ветры зимы", что они готовы ненавидеть книгу, еще даже непрочитанную. Это меня огорчает, но я ничего не могу с этим поделать, кроме как написать лучшую книгу. И надеюсь, что когда она выйдет, большинство фанатов прочтут ее беспристрастно. Это все, что я могу сказать вам прямо сейчас. Мне нужно вернуться в сад. Тирион ждет меня,

– написал Джордж Мартин.

Напомним, ранее Джордж Мартин поделился своими впечатлениями о сериале "Дом дракона", основанном на романе писателя. Автор назвал его таким, каким представлял в своих смелых фантазиях. По его словам Райан Кондел и Мигель Сапочник проделали невероятную работу.

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