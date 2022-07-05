10 фільмів та серіалів, які назвав IMDb, отримали найвищі оцінки та відгуки серед користувачів сайту. Отож "Дивні дива 4", "Хлопаки", "Топ Ґан: Меверік" є найбільш обговорюваними цього літа.

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10 найпопулярніших фільмів та серіалів за версією IMDb

Перше місце посів фантастичний серіал "Дивні дива 4". Прем’єра другої частини 4 сезону відбулася нещодавно, 1 липня. Окрім популярності на IMDb, серіал став найпопулярнішим англомовним серіалом Netflix у 2022 році.

Де дивитися: Netflix, UASerials

"Дивні дива 4": дивіться трейлер серіалу

Друге місце отримав довгоочікуваний фільм з "Топ Ґан: Меверік", який є продовженням стрічки 1986 року "Найкращий стрілець", що також займає 5 місце у списку IMDb. "Топ Ґан: Меверік" у 2022 році також став найкасовішим фільмом у кар’єрі Круза. За місяць після прем’єри фільм зібрав мільярд доларів у прокаті, не враховуючи збори у Росії та Китаї.

Де дивитися: кінотеатри (показ в Україні тривав до 29 червня)

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер

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Третє місце зайняв мінісеріал "Обі-Ван Кенобі" з Юеном Мак-Грегором у головній ролі. Дія в стрічці розгортається на Татуїні між подіями, які показували у фільмах "Зоряні війни: Помста ситхів" і "Зоряні війни: Нова надія". Зокрема під час перегляду можна дізнатися, що відбулося через 8 років після того, як Кенобі привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.

Де дивитися: Disney+, Цікава ідея

"Обі-Ван Кенобі": дивіться трейлер

Більше найпопулярніших фільмів та серіалів за версією IMDb

"Хлопаки"; "Найкращий стрілець"; "Світ Юрського періоду 3: Домініон"; "Дорога до НБА"; "Академія Амбрелла"; "Елвіс"; "Базз Лайтер".

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