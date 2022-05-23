Українські глядачі з нетерпінням чекають нашої перемоги у війні з Росією. А ось довгоочікуване повернення в кінотеатрах культової стрічки з Томом Крузом у головній ролі вселяє надію, що скоро ми зможемо повернутися до спокійнішого життя.

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"Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом: вийшов український трейлер фільму

"Топ Ґан: Меверік" є продовженням стрічки 1986 року "Найкращий стрілець". Головний герой фільму лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько "Меверік" – майстерний пілот та курсант елітного училища ВМС США. Під час чергового тренувального польоту в гонитві за званням "найкращий пілот" літак Меверіка розбивається, а внаслідок катастрофи гине його напарник Нік Бредшов.

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття, – чи вдасться йому справитись з новими викликами? Дізнаємося у кіно через півтора тижня.

Що відомо про зйомки " Топ Ґан : Маверік"

Ще у 2018 році у Сан-Дієго розпочалися перші зйомки. Наприкінці серпня творча команда із 15 осіб знімали сцени в кабіні екіпажу;

У лютому 2019 року мала відбутися прем’єра, але через COVID-19 її перенесли. Дату щоразу змінювали, не один раз;

У квітні 2019 зйомки завершили;

Під час фільмування Том Круз виконував небезпечні трюки й сам керував винищувачем. У травні поділився зі шанувальниками фотографією до Дня найкращого стрільця.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, 18 травня перед показом фільму на Каннському кінофестивалі президент Канн П'єр Лескюр оголосив про почесну нагороду для Тома Круза.