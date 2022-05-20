Голлівудська зірка відвідала ефектну прем'єру фільму "Топ Ґан: Меверік" у Каннах. Офіційний показ у світових кінотеатрах, нагадаємо, запланований на 27 травня 2022 року.

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Том Круз отримав почесну Золоту пальмову гілку 75-го Каннського кінофестивалю

Сюрприз! Том Круз отримує почесну Золоту пальмову гілку напередодні показу "Топ Ґан: Меверік",

– йдеться у повідомленні у твітері кінофестивалю.

18 травня перед показом фільму президент фестивалю П'єр Лескюр оголосив про почесну нагороду для Тома Круза. Крім цього, команда проєкту вийшла на червону доріжку в елегантних костюмах.



Команда фільму / Фото Getty images

Що відомо про зйомки " Топ Ґан : Маверік"

Ще у 2018 році у Сан-Дієго розпочалися перші зйомки. Наприкінці серпня творча команда із 15-ти осіб знімали сцени в кабіні екіпажу;

У лютому 2019 року мала відбутися прем’єра, але через COVID-19 її перенесли. Дату щоразу змінювали, не один раз;

У квітні 2019 зйомки завершили;

Під час зйомок Том Круз виконував небезпечні трюки й сам керував винищувачем. У травні поділився зі шанувальниками фотографією до Дня найкращого стрільця.

"Топ Ґан: Меверік" є продовженням стрічки 1986 року "Найкращий стрілець".

Головний герой фільму лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько "Меверік" – майстерний пілот та курсант елітного училища ВМС США. Під час чергового тренувального польоту в гонитві за званням "найкращий пілот" літак Меверіка розбивається, а внаслідок катастрофи гине його напарник Нік Бредшов.

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття, – чи вдасться йому справитись? Дізнаємося у кіно після перемоги.

Його партнеркою у новому фільмі стала героїня Дженніфер Коннеллі.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер до фільму

Каннський кінофестиваль триватиме до 28 травня. За головну нагороду змагається 21 фільм. Нагадаємо, у програмі "Двотижневик режисерів" представлять фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, а в конкурсі "Особливий погляд" "Бачення мететика" режисера Максима Наконечного, співавторкою якого є вищезгадана Ірина Цілик.

Крім цього, на кіноринку Marché du Film, що проходить у розпал Міжнародного Каннського кінофестивалю, презентують фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21".

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