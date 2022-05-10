Напередодні Каннського кінофестивалю, редакція Кіно 24 поспілкувалася з режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком та продюсеркою Олександрою Костіною про фільм "Памфір" та зокрема про те, чому так важливо, щоби Україна була в Каннах.

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Чому фільми про Україну мають бути в Каннах

"Памфір"

"Памфір" – повнометражний ігровий фільм режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який розповідає історію про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на заході Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки.

За словами режисера, "низка подій такого масштабу, як Каннський кінофестиваль, а Канни є меккою світового кінематографа, там показують кращі з кращих фільмів, виглядають, як політ на іншу планету. І водночас таким місточком, який показує, що є звичайне мирне життя, до якого ми прагнемо".

Поділитися своїм фільмом на такому майданчику – це означає показати, що є те, чого в нас не забрати. Наші голоси мусять звучати скрізь. Це означає, що ми існуємо й нас не знищити, не розстріляти, не забути й не проігнорувати. Це про те, що ми є унікальні.

Важливо. Повне інтерв’ю вийде сьогодні о 14 годині у межах проєкту " Інтерв’ю24".

Події стрічки "Памфір" стосуються довоєнного часу, зокрема періоду між Майданом і 2019 – 2020 роками. Режисеру було важливо поділитися тим, "хто ми є в цей момент". Однак, якщо говорити про "ті інформаційні посилання, які будуть звучати від усіх творців фільму, ми всі будемо говорити про Україну в контексті війни", – зазначив Дмитро.

Цей фільм буде сприйматися в контексті війни. Тобто війна зараз є таким моментом, у якому так виглядає, що всю Україну ніби перетрясли, а те, що в ній залишилося, треба вийняти, те, що вціліє, – це і є найважливіше.



"Памфір" покажуть в Каннах 21, 22 та 23 травня / Фото пресслужби

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"Бачення метелика"

Повнометражний дебют Максима Наконечного – це жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Знімаючи фільм, режисер плекав надію, що він здебільшого буде про минуле й про наслідки війни, з якими ми як суспільство мали б впоратися. "Але це виявився фільм про наше теперішнє й майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина", – розповів режисер стрічки Максим Наконечний.

Каннський міжнародний фестиваль – це найкращий майданчик для того, аби саме українські голоси були почуті, й світ нарешті почав правильно розставляти акценти, бачити зв‘язки російської культури й російської агресії, і розглядати українсько-російські стосунки крізь колоніальну оптику. Ми з командою фільму сповнені рішучості зробити для цього все можливе,

– наголосив Наконечний.



Кадр з фільму "Бачення метелика" / Фото Держкіно

Нагадаємо, окрім "Памфіра" та "Бачення метелика", за сприяння FILM.UA Distribution, наприкінці травня картину Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" презентують на Marché du Film – кіноринку, що проходить у розпал Міжнародного Каннського кінофестивалю.