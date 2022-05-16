Сеітаблаєв розповів про тероборону та особливість української нації

В інтерв’ю для ютуб-каналу "Територіальна оборона України G7" Сеітаблаєв зазначив, що вміння знаходити точково саме той інструментарій, який допоможе бійцям, на його думку, є складовою якістю справжнього командира на війні.

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На думку режисера, основною рисою, якою має володіти командир, є "його здатність не просто формувати правильні стратегічні накази, хвилюватися за підлеглих, а ще добре відчувати емоційний та фізичний стан в дуже непрості моменти та в дуже непростих обставинах".

Ахтем Сеітаблаєв розповів, що навколо себе бачить людей, які долучилися до лав тероборони із будь-яких соціальних прошарків: колишніх заступників міністрів, ексдепутатів, режисерів, співаків, працівників ЖЕКу і так далі.

"Але загальний настрій такий, що, якщо є можливість зберегти щось красиве і добре навколо себе, і це не буде заважати основній місії захисту, побратими це роблять. Навіть в деяких випадках щось ремонтують походу, щоб не гаяти часу", – зазначив Сеітаблаєв.

Це, можливо, комусь може здатися таким, що має невелике значення, але для мене це багато розповідає про людей і народ загалом. Зокрема про українську політичну націю, як об’єднана чітким розумінням того, чого ми всі разом прагнемо. І ми точно прагнемо не руйнувати, а створювати. Як на мене, це одна із головних таких рис, яка відрізняє українців від орків,

– наголосив він.

Сеітаблаєв про тероборону та особливість української нації: дивіться відео

Нещодавно в інтерв’ю виданню Marie Claire режисер поділився, що особливої радості під час війни йому приносять історії повернення до життя. Зокрема спостерігати за тим, як оживає Київ.

І, звісно ж, історії про військові звитяги захисників і захисниць, усмішки дітей, спілкування з рідними й близькими людьми. Цього бажаю усім у цей складний час,

– зазначив він.

Нагадаємо, останній фільм "Мирний-21", який Сеітаблаєв зняв до повномасштабного вторгнення згодом презентують на Marché du Film – кіноринку, що проходить у розпал Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Стрічка заснована на реальних подіях, які розгорнулися на Сході України у червні 2014 року. "Мирний-21" – сторінка з історії про героїчний спротив українських прикордонників, які відзначають професійне свято, День прикордонника України, 30 квітня.

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