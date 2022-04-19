Як відомо, Ахтем Сеітаблаєв взяв в руки зброю ще 25 лютого. Він у фейсбуці опублікував пост з підписом "русский корабль, іди на х*й". Судячи з постів Олексія Тритенка, вони служать у тому ж самому підрозділі.

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Ахтем Сеїтаблаєв поділився висновками, до яких прийшов за час війни

За всі ці дні та ночі знов прийшов до давно всім відомого висновку: "Роби те, що в змозі робити там, де ти є, та з тим, що маєш",

– резюмував він.

На нових світлинах Сеїтаблаєв зображений у новому іміджі – режисер постригся "під нуль".

Олексій Тритенко також поділився спільним фото з Ахтемом, зазначивши, що їхній підрозділ вже майже тиждень допомагає відновлювати життєдіяльність України. "Тому трохи стомленні, злющі та щасливі служити Україні та українському народу. Честь, Слава Нації! Смерть ворогам!", – написав він.

Українські знаменитості не лише звертаються до народу з підтримкою, але й допомагають ділом. Окрім Ахтема Сеітаблаєва та Олексія Тритенка, до лав тероборони вступили музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя, Фагот, Андрій Хливнюк та режисер Олег Сенцов, який закликав вступати в лави ЗСУ усім небайдужим.