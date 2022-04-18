За дві години знімок переглянуло майже 5 тисяч користувачів фейсбуку, а прокоментували близько сотні українців. Деякі з них навіть захотіли повторити вчинок Сенцова.
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Олег Сенцов підірвав мережу незвичайним фото біля "пам’ятника Путіну"
Цікаво, що над так званим пам’ятником зафіксована табличка з надписом: "Музейний експонат. Прохання не обсикати". Однак, "коли є частина "не", то так і хочеться це зробити" – пожартували в коментарях підписники Сенцова.
Сам режисер підписав своє фото лаконічно.
Не втримався,
– пожартував він.
Олег Сенцов начебто помочився на "пам’ятник Путіну" / Знімок з фейсбуку режисера
Реакція мережі
- "І я так хочу";
- "Натяк зрозумілий";
- "Вони там помилку зробили. Має бути "Прохання обсикати";
- "Моє рідне місто! Олег, тримайтеся! Нехай вас Бог береже!";
- "Де воно стоїть? Я теж під'їду. З огляду на стать так не зможу, то хоч плюну";
- "Слава ЗСУ. Я перед кожним схиляю голову";
- "Не стримуйте себе, терпіти не можна, шкідливо для здоров‘я! Гріх не посцяти!";
- "А що з ним ще робити?";
- "Не схвалюю, але розумію. З таким провокативним надписом не обісцяти – не реально";
- "Оригінальний пісуар".
Раніше Сенцов у фейсбуці написав пост про Маріуполь, зокрема про неможливість допомогти місту. "Неможливість хоч якось допомогти врятувати Маріуполь та його Героїв просто руйнує тебе фізично",
– поділився режисер.