Друзі у фейсбуці Олега Сенцова впевнені, що Маріуполь врятують, і висловлюють розуміння режисеру. Однак, за словами Сенцова, неможливість допомогти Маріуполю – розриває фізично.
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Олег Сенцов написав пост про Маріуполь
Неможливість хоч якось допомогти врятувати Маріуполь та його Героїв просто руйнує тебе фізично,
– поділився Сенцов.
Як відреагували підписники?
- "Серце розриває така несправедливість, нам потрібен прорив, потрібне чудо, подвиг";
- "Таке саме відчуття";
- "Вихід та допомога обов'язково прийде";
- "Просто рве серце від безпорадності!";
- "Потрібно діяти, а не скиглити!";
- "Вірю в Божу допомогу і ЗСУ!";
- "Віра нас спасає. Допоможи Боже";
- "Треба знайти можливість дати підкріплення Маріуполю";
- "Звільнити Маріуполь можна лише після звільнення або Мелітополя, або Волновахи. Не можливо перескочити. Слава ЗСУ!".
Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня. Українські захисники мужньо боронять місто від ворога.
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Арестович про підмогу Маріуполю
Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом,
– наголосив Арестович.
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