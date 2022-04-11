Друзі у фейсбуці Олега Сенцова впевнені, що Маріуполь врятують, і висловлюють розуміння режисеру. Однак, за словами Сенцова, неможливість допомогти Маріуполю – розриває фізично.

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Олег Сенцов написав пост про Маріуполь

Неможливість хоч якось допомогти врятувати Маріуполь та його Героїв просто руйнує тебе фізично,

– поділився Сенцов.

Як відреагували підписники?

"Серце розриває така несправедливість, нам потрібен прорив, потрібне чудо, подвиг";

"Таке саме відчуття";

"Вихід та допомога обов'язково прийде";

"Просто рве серце від безпорадності!";

"Потрібно діяти, а не скиглити!";

"Вірю в Божу допомогу і ЗСУ!";

"Віра нас спасає. Допоможи Боже";

"Треба знайти можливість дати підкріплення Маріуполю";

"Звільнити Маріуполь можна лише після звільнення або Мелітополя, або Волновахи. Не можливо перескочити. Слава ЗСУ!".

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня. Українські захисники мужньо боронять місто від ворога.

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Арестович про підмогу Маріуполю

Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом,

– наголосив Арестович.

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