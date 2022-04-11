Друзья в фейсбуке Олега Сенцова уверены, что Мариуполь спасут, кроме того выражают понимание режиссеру. Однако, по словам Сенцова, невозможность помочь Мариуполю разрывает физически.

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Олег Сенцов написал пост о Мариуполе

Невозможность как-нибудь помочь спасти Мариуполь и его Героев просто разрушает тебя физически,

– поделился Сенцов.

Как отреагировали подписчики?

"Сердце разрывает такая несправедливость, нам нужен прорыв, нужное чудо, подвиг";

"Такое само ощущение";

"Выход и помощь обязательно придет";

"Просто рвет сердце от беспомощности!";

"Нужно действовать, а не ныть!";

"Верю в Божью помощь и ВСУ!";

"Вера нас спасает. Помоги, Боже";

"Нужно найти возможность дать подкрепление Мариуполю";

"Уволить Мариуполь можно только после освобождения либо Мелитополя, либо Волновахи. Невозможно перескочить. Слава ВСУ!".

Напомним, Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. Украинские защитники мужественно защищают город от неприятеля.

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Арестович о помощи Мариуполю

Моя оценка не изменилась, Мариуполь сейчас деблокировать невозможно. Наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма. Снимать и облегчать осаду можно косвенным путем,

– подчеркнул Арестович.