Друзья в фейсбуке Олега Сенцова уверены, что Мариуполь спасут, кроме того выражают понимание режиссеру. Однако, по словам Сенцова, невозможность помочь Мариуполю разрывает физически.
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Олег Сенцов написал пост о Мариуполе
Невозможность как-нибудь помочь спасти Мариуполь и его Героев просто разрушает тебя физически,
– поделился Сенцов.
Как отреагировали подписчики?
- "Сердце разрывает такая несправедливость, нам нужен прорыв, нужное чудо, подвиг";
- "Такое само ощущение";
- "Выход и помощь обязательно придет";
- "Просто рвет сердце от беспомощности!";
- "Нужно действовать, а не ныть!";
- "Верю в Божью помощь и ВСУ!";
- "Вера нас спасает. Помоги, Боже";
- "Нужно найти возможность дать подкрепление Мариуполю";
- "Уволить Мариуполь можно только после освобождения либо Мелитополя, либо Волновахи. Невозможно перескочить. Слава ВСУ!".
Напомним, Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. Украинские защитники мужественно защищают город от неприятеля.
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Арестович о помощи Мариуполю
Моя оценка не изменилась, Мариуполь сейчас деблокировать невозможно. Наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма. Снимать и облегчать осаду можно косвенным путем,
– подчеркнул Арестович.
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