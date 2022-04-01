Сегодня депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой сообщил , что поселок Иванков, который находится в Киевской области, освободили от российских оккупантов.

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Олег Сенцов показал фото из освобожденного поселка Иванков

Орки убегают, взрывая за собой мосты. Иванков уже освобожден , как и многие другие поселки Киевщины,

– написал Сенцов.



Олег Сенцов из освобожденного Иванкова / Фото из фейсбука режиссера

Реакция сети

Украинцы искренне радуются Иванков и желают ВСУ победы и силы.