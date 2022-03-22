Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину в рядах ВСУ. На новом фото с передовой, он в камуфляже занимает собаку Паркера охотничьей породы чистопородного курцхаара.

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Новый боец ​​прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер,
– сообщил Сенцов.


Олег Сенцов с собакой Паркер / Фото из фейсбука режиссера

Заметим, что миссия Олега Сенцова в войне – вернуть наши территории, обрести нашу независимость, вступить в НАТО, вступить в ЕС, сломать позвоночник России, и, как заметил режиссер, чтобы наши дети уже не воевали.

Реакция сети

Всего за 4 часа фото оценили 11 тысяч пользователей и написали режиссеру слова поддержки и оценили собачку:

  • "Хороший Паркер";
  • "Господи, храни вас. Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело";
  • "Люблю, когда "там" рядом есть такие бойцы!";
  • "Тот охотится всех";
  • "Классный курильщик!";
  • "Курцхар, классный охотник. Пусть вас Бог хранит!";
  • "Теперь у Вас, господин Олег, появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер-красавчик!!!";
  • "Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!";
  • "Вы похожи!!! Очень хороший тандем!";
  • "Очень почтенный, хороший пес, взгляд невероятный";
  • "Пусть Бог оберегает! Достойные защитники";
  • "Господин Олег! Классная фотография! Спасибо за позитив!";
  • "Держитесь, ребята! Пусть Господь оберегает всех вас!".

Напомним, недавно украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, входящий в территориальную оборону Киева, показал фото с легендарной актрисой Адой Роговцевой.