Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину в рядах ВСУ. На новом фото с передовой, он в камуфляже занимает собаку Паркера охотничьей породы чистопородного курцхаара.
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Новый боец прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер,
– сообщил Сенцов.
Олег Сенцов с собакой Паркер / Фото из фейсбука режиссера
Заметим, что миссия Олега Сенцова в войне – вернуть наши территории, обрести нашу независимость, вступить в НАТО, вступить в ЕС, сломать позвоночник России, и, как заметил режиссер, чтобы наши дети уже не воевали.
Реакция сети
Всего за 4 часа фото оценили 11 тысяч пользователей и написали режиссеру слова поддержки и оценили собачку:
- "Хороший Паркер";
- "Господи, храни вас. Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело";
- "Люблю, когда "там" рядом есть такие бойцы!";
- "Тот охотится всех";
- "Классный курильщик!";
- "Курцхар, классный охотник. Пусть вас Бог хранит!";
- "Теперь у Вас, господин Олег, появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер-красавчик!!!";
- "Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!";
- "Вы похожи!!! Очень хороший тандем!";
- "Очень почтенный, хороший пес, взгляд невероятный";
- "Пусть Бог оберегает! Достойные защитники";
- "Господин Олег! Классная фотография! Спасибо за позитив!";
- "Держитесь, ребята! Пусть Господь оберегает всех вас!".
Напомним, недавно украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, входящий в территориальную оборону Киева, показал фото с легендарной актрисой Адой Роговцевой.