Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину в рядах ВСУ. На новом фото с передовой, он в камуфляже занимает собаку Паркера охотничьей породы чистопородного курцхаара.

К теме Мой путь воина – на передовой, – Олег Сенцов рассказал о войне и нашей независимости

Новый боец ​​прибился к нашему подразделению и получил позывной Паркер,

– сообщил Сенцов.



Олег Сенцов с собакой Паркер / Фото из фейсбука режиссера

Заметим, что миссия Олега Сенцова в войне – вернуть наши территории, обрести нашу независимость, вступить в НАТО, вступить в ЕС, сломать позвоночник России, и, как заметил режиссер, чтобы наши дети уже не воевали.

Реакция сети

Всего за 4 часа фото оценили 11 тысяч пользователей и написали режиссеру слова поддержки и оценили собачку:

"Хороший Паркер";

"Господи, храни вас. Поддерживайте друг друга, им сейчас очень тяжело";

"Люблю, когда "там" рядом есть такие бойцы!";

"Тот охотится всех";

"Классный курильщик!";

"Курцхар, классный охотник. Пусть вас Бог хранит!";

"Теперь у Вас, господин Олег, появился новый друг и помощник. Это радует! Паркер-красавчик!!!";

"Классный взгляд у Паркера! Слава ВСУ!";

"Вы похожи!!! Очень хороший тандем!";

"Очень почтенный, хороший пес, взгляд невероятный";

"Пусть Бог оберегает! Достойные защитники";

"Господин Олег! Классная фотография! Спасибо за позитив!";

"Держитесь, ребята! Пусть Господь оберегает всех вас!".