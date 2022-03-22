Олег Сенцов з перших днів війни оберігає Україну у лавах ЗСУ. На новому фото з передової, він у камуфляжі обіймає собаку Паркера мисливської породи чистопородного курцхаара.

До теми Мій шлях воїна – на передовій, – Олег Сенцов розповів про війну та нашу незалежність

Новий боєць прибився до нашого підрозділу та отримав позивний Паркер,

– тепло повідомив Сенцов.



Олег Сенцов з собакою Паркер / Фото з фейсбуку режисера

Зауважимо, що місією Олега Сенцова у війні є повернути наші території, здобути нашу незалежність, вступити в НАТО, вступити в ЄС, зламати хребет Росії, і, як зауважив режисер, щоб наші діти вже не воювали.

Реакція мережі

Всього за 4 години світлину оцінили 11 тисяч користувачів та написали режисеру слова підтримки та оцінили песика:

"Гарний Паркер";

"Господи, бережи вас. Підтримуйте один одного, їм зараз дуже тяжко";

"Люблю, коли "там" поряд є такі бійці!";

"Той вполює всіх";

"Класний курц!";

"Курцхар, класний мисливець. Хай вас Бог береже!";

"Тепер у Вас, пане Олеже, з’явився новий друг і помічник. Це радує! Паркер-красунчик!!!";

"Класний погляд у Паркера! Слава ЗСУ!";

"Ви схожі!!! Дуже гарний тандем!";

"Дуже поважний, гарний пес, погляд неймовірний";

"Нехай Бог оберігає! Гідні захисники";

"Пане Олеже! Класна світлина! Дякую за позитив!";

"Тримайтеся, хлопці! Хай Господь оберігає всіх вас!".

Нагадаємо, нещодавно український режисер Ахтем Сеітаблаєв, який входить у територіальну оборону Києва, показав фото з легендарною акторкою Адою Роговцевою.