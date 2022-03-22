За словами Сенцова, нам потрібно зробити так, щоб наші діти вже не воювали, повідомляє 24 канал. Крім цього, він зазначив, що його "шлях воїна – на передовій".

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Олег Сенцов розповів про війну та нашу незалежність

Як повідомив режисер, останній місяць (лютий, – Кіно 24) вже було зрозуміло, що Росія нападе, просто це було питанням часу. Але коли б не почалось, Сенцов був певен, що піде воювати.

Я сказав: піду зі зброєю, тому що, ну, по-перше, в мене незакритий гешефт за 2014 рік, тому що хлопці воювали, а я сидів на нарах. Хай там як, все одно… Відчуття такого, що я чогось не зробив. Мій шлях воїна – тільки на передці війни,

– наголосив Сенцов.

За словами режисера, 5 років у в’язниці було достатньо для того, щоб пофантазувати. "Ну знаєш, ти сидиш у в’язниці, в тебе 20 років вирок, не знаєш, що буде далі, так? А ти собі уявляєш, що ти на БТРі, у формі, з автоматом в’їжджаєш в Крим. Проїжджаєш через нього, до рідної хати, і думаєш: "От я тебе звільнив, Криме". І думаєш: "Це щось неможливе".

А зараз – Сенцов на волі, за словами якого, ми ведемо війну на знищення або нас, або них. "Я вірю в перемогу, я знаю, що ця картинка вже стає все більш реальною. Ця війна, вона вже 8 років тримає, але вона, знаєш, як гангрена, вона жерла потроху, так?", – сказав він.

Режисер впевнений, що "зараз вже відкрилося вікно можливостей. Однак, "Війна – це херово", – зазначив він. – Втрати великі – теж херово, хай там що, але в цьому завжди треба шукати плюси. І плюс цієї ситуації в тому, що ми можемо це питання вирішити раз і назавжди. Повернути наші території, здобути нашу незалежність, вступити в НАТО, вступити в ЄС, зламати хребет росії, щоб наші діти вже не воювали".