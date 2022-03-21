"Україна у вогні 2": що відомо

Кожна з серій має свою назву та триває 1 хвилину. "Зима у вогні 2" має також англійські субтитри, щоб всьому світу стало ще видніше, що робить Росія в Україні. Фільм створено на основі відео, зафіксованих очевидцями на камери мобільних телефонів.

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За словами організаторів проєкту, кожен епізод, на відміну від звичайного відео, має драматургію, звуковий і музичний супровід. Крім цього, присутній монтаж, інколи різні кадри однієї події, колористика. Таким чином, є завершеним самостійним фільмом. "Нерідко одна подія представлена кадрами відео кількох очевидців", – йдеться у пресрелізі команди стрічки.

У кінодокументі про війну Росії проти України ви побачите: