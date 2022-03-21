"Украина в огне 2": что известно

Каждая серия имеет свое название и длится 1 минуту. "Зима в огне 2" также имеет английские субтитры, чтобы всему миру стало еще виднее, что делает Россия в Украине. Фильм создан на основе видео, запечатленных очевидцами на камеры мобильных телефонов.

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По словам организаторов проекта, каждый эпизод, в отличие от обычного видео, имеет драматургию, звуковое и музыкальное сопровождение. Кроме этого присутствует монтаж, иногда разные кадры одного события, колористика. Таким образом, является завершенным самостоятельным фильмом. "Нередко одно событие представлено кадрами видео нескольких очевидцев", – говорится в пресс-релизе команды ленты.

В кинодокументе о войне России против Украины вы увидите: