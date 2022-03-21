Вера Фармига не в первый раз поддерживает украинский народ в тяжелое время. Актриса неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины. Декламирование стиха на украинском языке – тому доказательство.

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Вира Фармига зачитала стихотворение Симоненко " Люди – прекрасные " на украинском языке

Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас. И мы солидарны с вами. Украина – прекрасная и свободная,

– сказала Фармига.

Стихотворение Василия Симоненко " Люди – прекрасные ": декламирует Вера Фармига

"Люди – прекрасны.

Земля – как сказка,

Лучшего солнца нигде нет.

Воскресайте, камни души,

Растворяйте сердца и лоб,

Чтобы не сказали

О вас грядущие:

их на земле не было…"

Недавно Вера Фармига рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне". Как сообщила актриса, неукротимый дух единства Украины и львиное сердце защиты своей свободы и независимости глубоко вдохновляет. Да, фильм действительно показывает героизм, дух и стойкость украинских людей.