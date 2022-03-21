Вера Фармига не в первый раз поддерживает украинский народ в тяжелое время. Актриса неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины. Декламирование стиха на украинском языке – тому доказательство.
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Вира Фармига зачитала стихотворение Симоненко "Люди – прекрасные" на украинском языке
Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас. И мы солидарны с вами. Украина – прекрасная и свободная,
– сказала Фармига.
Стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасные": декламирует Вера Фармига
"Люди – прекрасны.
Земля – как сказка,
Лучшего солнца нигде нет.
Воскресайте, камни души,
Растворяйте сердца и лоб,
Чтобы не сказали
О вас грядущие:
их на земле не было…"
Недавно Вера Фармига рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне". Как сообщила актриса, неукротимый дух единства Украины и львиное сердце защиты своей свободы и независимости глубоко вдохновляет. Да, фильм действительно показывает героизм, дух и стойкость украинских людей.
Еще раньше в своем инстаграме она опубликовала красноречивые фото и отрывок гимна страны. Известно, что звезда украинское происхождение, ее родные – украинские эмигранты.