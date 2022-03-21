Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у важкий час. Акторка неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України. Декламування вірша українською мовою – тому доказ.
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Фіра Фарміга зачитала вірш Симоненка "Люди – прекрасні" українською мовою
Ми відкрили наші серця і душі. Ми чуємо вас. І ми солідарні з вами. Україна – чудова та вільна,
– сказала Фарміга.
Вірш Василя Симоненка "Люди – прекрасні": декламує Віра Фарміга
"Люди – прекрасні.
Земля – мов казка,
Кращого сонця ніде нема.
Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали
Про вас грядущі:
їх на землі не було…"
Нещодавно Віра Фарміга рекомендувала американцям переглянути фільм "Зима у вогні". Як повідомила акторка, неприборканий дух єдності України та левове серце захисту своєї свободи та незалежності глибоко надихає. Так, фільм справді показує героїзм, дух та стійкість українських людей.
Ще раніше у своєму інстаграмі вона опублікувала промовисті фото та уривок гімну країни. Відомо, що зірка має українське походження, її рідні – українські емігранти.