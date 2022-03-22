По словам Сенцова, нам следует сделать так, чтобы наши дети уже не воевали, сообщает 24 канал. Кроме этого, он отметил, что его "путь воина – на передовой".

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Олег Сенцов рассказал о войне и нашей независимости

Как сообщил режиссер, последний месяц (февраль – Кино 24) уже было понятно, что Россия нападет, просто это было вопросом времени. Но когда бы не началось, Сенцов был уверен, что пойдет воевать.

Я сказал: пойду с оружием, потому что, ну, во-первых, у меня незакрытый гешефт за 2014 год, потому что ребята сражались, а я сидел на нарах. Как бы там ни было, все равно… Ощущение такого, что я чего-то не сделал. Мой путь воина – только на передовой войны,

– подчеркнул Сенцов.

По словам режиссера, 5 лет в тюрьме было достаточно, чтобы пофантазировать. "Ну знаешь, ты сидишь в тюрьме, у тебя 20 лет приговор, не знаешь, что будет дальше, да? А ты себе представляешь, что ты на БТРе, в форме, с автоматом въезжаешь в Крым. Проезжаешь через него, в родной дом, и думаешь: "Вот я тебя высвободил, Крым". И думаешь: "Это что-то невозможное".

А сейчас – Сенцов на свободе, по словам которого мы ведем войну на уничтожение либо нас, либо них. " Я верю в победу , я знаю, что эта картинка уже становится все более реальной. Эта война, она уже 8 лет держит, но она, знаешь, как гангрена, она пожирала понемногу, да?", – сказал он.