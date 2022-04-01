Сьогодні депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий повідомив, що селище Іванків, яке у Київській області, звільнили від російських окупантів.

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Олег Сенцов показав фото зі звільненого селища Іванків

Орки тікають, взриваючи за собою мости. Іванків вже звільнений, як і багато інших селищ Київщини,

– написав Сенцов.



Олег Сенцов зі звільненого Іванкова / Фото з фейсбуку режисера

Реакція мережі

Українці щиро радіють за Іванків і бажають ЗСУ перемоги та сили.