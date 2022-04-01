Сьогодні депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий повідомив, що селище Іванків, яке у Київській області, звільнили від російських окупантів.
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Олег Сенцов показав фото зі звільненого селища Іванків
Орки тікають, взриваючи за собою мости. Іванків вже звільнений, як і багато інших селищ Київщини,
– написав Сенцов.
Олег Сенцов зі звільненого Іванкова / Фото з фейсбуку режисера
Реакція мережі
Українці щиро радіють за Іванків і бажають ЗСУ перемоги та сили.
- "Дякую! Слава нашим ЗСУ! Боже бережи наших захисників!";
- "Боже, я так вдячна! Саме в Іванкові 28 діб пробула моя сестра композитор, вагітна і з племінницею!";
- "Там рідні люди";
- "Дякуємо нашим захисникам! Нехай береже вас Господь";
- "Треба бути готовим до різних обертів";
- "Пане Олеже, прибережіть хоч одного орка для музею";
- "Це мій Іванків, мій дім! Дуже хочу додому".