Через два часа снимок просмотрело почти 5 тысяч пользователей фейсбука, а прокомментировали около сотни украинцев. Некоторые даже захотели повторить поступок Сенцова.

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Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"

Интересно, что над так называемым памятником зафиксирована табличка с надписью: "Музейный экспонат. Просьба не обрубить". Однако, "когда есть часть "нет", то так и хочется это сделать" – пошутили в комментариях подписчики Сенцова.

Сам режиссер подписал свое фото лаконично.

Не удержался,

– пошутил он.



Олег Сенцов вроде бы помочился на "памятник Путину" / Фото с фейсбука режиссера

Реакция сети

"И я так хочу";

"Намек понятен";

"Они там ошибку совершили. Должна быть "Просьба помочится";

"Мой родной город! Олег, держитесь! Пусть вас Бог бережет!";

"Где оно стоит? Я тоже подъеду. Учитывая пол так не смогу, так хоть плюну";

"Слава ВСУ. Я перед каждым склоняю голову";

"Не сдерживайте себя, терпеть нельзя, вредно для здоровья! Грех не помочится!";

"А что с ним еще делать?";

"Не одобряю, но понимаю. С такой провокационной надписью не обещать – не реально";

"Оригинальный писсуар".