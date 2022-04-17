Украинская знаменитость призвала вспомнить, что осталось от украинской армии после Януковича, когда Путин подло и цинично ввел свои войска. Кроме того, заметил, что те, кто задают подобные вопросы: "Что вы делали 8 лет назад?" абсолютно не всматривались в развитие происходящих в Украине событий, передает 24 канал.

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Тарас Цымбалюк ответил, где был 8 лет назад, "когда бомбили Донбасс"

Если формулируется, что в Украине есть "нацики" и "бандеровцы", не думаю, что вы углублялись в реальный ход тех событий, скорее просто бездумно отдались соседской пропаганде и начали свободно плыть по течению ярко коричневого цвета,

– сказал актер в своем инстаграме .

"Почему никто не бомбил, пока россия туда не завела свои войска? Ведь мы же не йо*ты – это ответ, чтобы вы долго не думали".

Актер отметил, что как-то быстро все забыли: "Вторжение России на Донбасс стало огромным ударом для всей Украины. Каждого убитого героя АТО в последний путь провожала вся страна. Началось очень мощное волонтерское движение: для нужд АТО все эти годы украинцы собирали огромные суммы. Благодаря новой власти армия с нуля сформировалась в очень приличную численность и боеспособность, чтобы защитить в первую очередь вас (конечно, не все, вижу, оценили) и всю Украину".

Кроме этого, Цымбалюк напомнил, что в нескольких километрах от передовой, звезды шоубизнеса организовывали постоянные встречи, в соцсетях также "неслось" не меньше. "Может, вы не хотели этого замечать?", – сказал он к тем, кто задает подобные вопросы .

А дальше, по словам актера, происходит странная логика: "Люди, которые за Россию – настоящие патриоты своей страны. Люди, которые за Украину – "бандеровцы" и "нацики"? – 100% попадание в десятку от пропаганды. Зашоренное стадо проглотило".

И хотя бы погуглите, кто такой Степан Бандера, чтобы так беспонтово не козырять этим неуместным и так дешево высосанным из пальца статусом,

– посоветовал Цымбалюк.