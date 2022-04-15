В истории звезда распространила цитаты литературного критика Василия Розанова, историка Николай Карамзина, революционера-демократа Александра Герцена, писателя Михаил Щедрин-Салтыков и других. Легендарные фигуры говорили о России, ее власти и народе.

К теме о русских Нам закрывают глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе, – актер "Сватов" Феклистов

Виктория Булитко подобрала точные цитаты известных людей о России

Отметим, что звезда "Дизель Шоу" активно участвует в волонтерстве, помогает ВСУ и распространяет в сети правду о российско-украинской войне.

Цитаты известных россиян, которые распространила Булитко:

Николай Карамзин : " Их ложь исходит из рабской сущности. Народ, который никогда не знал, и не говорил правду – народ рабов духовных и физических. Убогие люди ";

Их ложь исходит из рабской сущности. Народ, который никогда не знал, и не говорил правду – народ рабов духовных и физических. Убогие люди Александр Герцен : "Российское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему: не будущее, а прошлое";

Лев Толстой : "Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть ни что иное для правителей, как орудия для достижения властолюбивых и корыстных целей, а управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти";

Василий Розанов : "Мы, московиты, попоили киргизов, чемерис, бурят и др. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже богослужение на грузинском языке, обокрали богатую Украину... Московия – это чудовище, которым даже ад пренебрег и вернул на землю ".

Михаил Глинка : "7 апреля 1856 года Михаил Иванович, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю одежду, чтобы и духа русского случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" и сделал шаг под шлагбаум".

Михаил Щедрин-Салтыков : "А дураки стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли".