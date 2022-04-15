У сторіс зірка поширила цитати літературного критика Василя Розанова, історика Микола Карамзіна, революціонера-демократа Олександра Герцена, письменника Михайло Щедрін-Салтиков та інших. Легендарні постаті говорили про Росію, її владу та народ.

До теми про росіян Нам закривають очі та вуха, але ми чуємо та бачимо ваше горе, – актор "Сватів" Феклістов

Вікторія Булітко дібрала влучні цитати відомих людей про Росію

Зауважимо, що зірка "Дизель Шоу" активно бере участь у волонтерстві, допомагає ЗСУ та поширює в мережі правду про російсько-українську війну.

Цитати відомих росіян, які поширила Булітко:

Микола Карамзін : "Російському збрехати, що висякатися. Їхня брехня виходить з їхньої рабської сутності. Народ ніколи не знав і не говорив правди – народ рабів духовних та фізичних. Убогі люди";

: "Російському збрехати, що висякатися. Їхня брехня виходить з їхньої рабської сутності. Народ ніколи не знав і не говорив правди – народ рабів духовних та фізичних. Убогі люди"; Олександр Герцен : "Російський уряд, як зворотне провидіння, влаштовує до кращого: не майбутнє, а минуле";

: "Російський уряд, як зворотне провидіння, влаштовує до кращого: не майбутнє, а минуле"; Лев Толстой : "Патріотизм у найпростішому, ясному і безсумнівному значенні своєму є ні що інше для правителів, як знаряддя задля досягнення владолюбних і корисливих цілей, а керованих – зречення людської гідності, розуму, совісті й рабське підпорядкування себе тим, хто у владі";

: "Патріотизм у найпростішому, ясному і безсумнівному значенні своєму є ні що інше для правителів, як знаряддя задля досягнення владолюбних і корисливих цілей, а керованих – зречення людської гідності, розуму, совісті й рабське підпорядкування себе тим, хто у владі"; Василь Розанов : "Ми, московити, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших. Пограбували Вірменію та Грузію, заборонили навіть богослужіння грузинською мовою, обікрали багату Україну... Московія – це чудовисько, яким би навіть пекло знехтувало та повернуло на землю ".

: "Ми, московити, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших. Пограбували Вірменію та Грузію, заборонили навіть богослужіння грузинською мовою, ". Михайло Глінка : "7 квітня 1856 року Михайло Іванович, їдучи з Росії до Німеччини, роздягнувся на кордоні... догола, до самого гола, кинув на землю одяг, щоб і духу російського випадково не прихопити, плюнув на російську землю і крикнув: "Дай Бог мені ніколи більше не бачити цієї мерзенної країни та її людей" і зробив крок під шлагбаум".

: "7 квітня 1856 року Михайло Іванович, їдучи з Росії до Німеччини, роздягнувся на кордоні... догола, до самого гола, кинув на землю одяг, щоб і духу російського випадково не прихопити, плюнув на російську землю і крикнув: "Дай Бог мені ніколи більше не бачити цієї мерзенної країни та її людей" і зробив крок під шлагбаум". Михайло Щедрін-Салтиков: "А дурні стояли на колінах і чекали. Знали вони, що бунтують, але не стояти на колінах не могли".

Відомі росіяни, які засуджували Росію / Скриншот сторіс Вікторії Булітко