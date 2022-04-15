На відміну від Федіра Добронравова, головного героя "Сватів", який виступав за окупацію Криму, Олександр Феклістов ще у 2014 році підтримав Україну. Тоді він підписав листа "Ми з вами" в знак солідарності з українцями.

Читайте також Окупанти обстріляли в будинок на Київщині, де знімали "Сватів": відео та реакція мережі

Олександр Феклістов висловив підтримку Україні

За словами актора, російській інтелігенції намагаються закрити очі та вуха, але вони чують та бачать горе України. "Ми з вами!", – доповнив він.

Ми тут у Росії відчуваємо сором і ганьбу, але це всі дрібниці у порівнянні з тим, що терпить зараз Україна. Мій дядько під час Великої Вітчизняної війни загинув під Києвом, точніше пропав безвісти. Так я не розумію навіщо ми все це повторюємо, це дуже боляче і гірко,

– підтримав Україну Феклістов.

Чимало російських зірок висловлюються проти війни та засуджують режим Путіна. Окрім Феклістова, зовсім недавно актор Олександр Невський опублікував допис з підтримкою України. Він повідомив, що винні у вбивстві мирного населення України мають бути обов’язково покарані, а війну потрібно зупинити.

Натомість російська телеведуча Чулпан Хаматова, яка хоч і втекла з Росії, виправдовує колег, які підтримують війну. За її словами, культура поза політикою. Чому вона помиляється – пояснювати, думаємо, немає сенсу. Крім цього, вона намагається уникати розмов про звірства окупанта на українських землях.

Попри все, всім російським знаменитостям, які солідарні з, м'яко кажучи, цинічним режимом Путіна, доведеться відповідати за свої дії. "Культура скасування" в дії!

Як це не дивно Життя в Росії "накрилося мідним тазом", – пожалілася російська акторка Юлія Меньшова