Чимало російських зірок висловлюються проти війни та засуджують режим Путіна. Актор Невський вже не вперше публікує у твітері допис з підтримкою України.

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Російський актор Олександр Невський підтримав Україну

Актор написав, що винні у вбивстві мирного населення України мають бути обов’язково покарані.

Всі винні у жахливих злочинах проти мирного населення мають бути покараними. Війну слід зупинити. Висловлюю підтримку всьому героїчному українському народу,

– написав бодибілдер.

Зауважимо, що у коментарях чимало українців підтримали Невського, а росіяни зганьбили зірку і назвали "бандерівцем".

Раніше, 26 лютого, актор також згадав про українців і зазначив, що цю війну потрібно зупинити.

Те, що відбувається в Україні – жахлива трагедія. Висловлюю щирі співчуття родичам і близьким людям усіх загиблих,

– написав актор.