Фанати в мережі діляться знімками до та після приходу "русского мира". У будинок Валюхи та Івана Будька потрапили ракети, які зруйнували двір, передає 24 канал.
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Росіяни обстріляли будинок, де знімали "Сватів"
В ролику можна побачити, як ворожі ракети зруйнували подвір’я, паркан, дитячий майданчик.
Зауважимо, що у 2019 році цей будинок пережив сильну пожежу, після чого його відреставрували.
Як відреагувала мережа
- "Свати" люблять дивитися у РФ. Тепер цей будинок постраждав після приходу "русского мира" у Горенку. Загалом, коли зніматимуть наступний сезон, то треба саме у цих декораціях. Щоб р*сня побачила, до чого привів їхній прихід", – прокоментував ролик Борислав Береза.
- "А що не так? В цьому серіалі прославляли "руский мір", пропагували ностальгію за союзом і величали рускіх людєй!"
Що відомо про скандал зі Сватами
- У листопаді 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну російському акторові, зірці українського комедійного серіалу "Свати" Федору Добронравову на 3 роки. Це сталося через скандальні цитати актора;
- В Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати", у якому знімався актор Федір Добронравов, який потрапив у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
- Зеленський зробив емоційне звернення до СБУ, в якому розкритикував можливу заборону серіалу на території України;
- У січні 2019 року "1+1" подав до суду через заборону й виграв справу – серіал "Свати" дозволили показувати на телебаченні;
- У червні 2019 Федора Добронравова виключили з чорного списку;
- У жовтні 2019 року Ахтем Сеітаблаєв різко прокоментував показ серіалу "Свати" з Добронравовим і наголосив, що таким чином він підтримує окупацію Криму;
- У січні 2020 року Добронравову дозволили в'їзд в Україну;
- У червні 2020 року Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів;
- У липні цього року з’явилася інформація, що серіал "Свати знову покажуть в Україні російською мовою. Однак, таке рішення викликало скандал в мережі та обурило багатьох;
- Згодом стало відомо, що серіал переклали українською мовою. На телебачення показали перші серії "Сватів" українською. На сайті телеканалу "1+1", в ефірі якого виходять україномовні "Свати", глядачі залишили десятки обурливих реакцій. Жоден з коментаторів не оцінив перехід серіалу на українську мову.